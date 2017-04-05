Kocaeli'de AK Parti'nin 'Evet' Standına Anne-Kız'dan Tekmeli Saldırı

Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde referandum çalışmaları kapsamında stand açarak broşür dağıtmak istedi.

Osmangazi Mahallesi'nde çalışmalara başlayan gençler, standda broşür dağıtmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen anne ve kızı AK Partili geçlere sözle saldırdı. Gençlerle iki kadın arasında tartışma çıktı.

"SİZİ BURADA İSTEMİYORUZ"

Genç kız, iddiaya göre "Sizi burada istemiyoruz" diyerek standı tekmeledi. Stand devrildi, broşürler etrafa saçıldı. Gençlerin şikayeti üzerine polisler anne ve kızını ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

MİLLETVEKİLLERİ EMNİYET'TE BİLGİ ALDI

Ak Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Ak Parti Darıca ilçe Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte Darıca Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek durum hakkında bilgi aldı.