Ak Partili Gençlerden Talesemi Hastalarına Destek

AK Parti Kumluca Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Kumluca ve Finike'de faaliyet gösteren Talasemi Derneğine yardım edildi.



Finike Talasemi Derneği Başkanı Hüseyin Zeybekoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti ilçe binasında Gençlik Kolları Başkanı Murat Can Şavkar'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.



Zeybekoğlu, dernek olarak Kumluca ve Finike'de bulunan talasemi hastalarına yardımcı olmayı amaçladıklarını söyledi.



Bu kapsamda Finike'de bir dernek lokali açtıklarını ifade eden Zeybekoğlu, "Lokal binamızı Finike Belediyesi sağladı. Kumluca belediyesi tarafından da lokal içerisine eşya bağışı yapıldı. Binamızın eksikliklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Dernek binamızın iç döşemesinde daha eksikliklerimiz var. Yardımseverlerimizin yardımlarını bekliyoruz." dedi.



Kumluca, Finike, Demre, Kaş ve Elmalı ilçelerinden derneklerinin 55 üyesi olduğunu ifade eden Zeybekoğlu, lokalden elde edilecek gelirin yine ihtiyaç sahibi dernek üyelerinin tedavisinde kullanılacağını belirtti.



Gençlik Kolları Başkanı Şavkar da AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı olarak kendilerinin de derneğe destek olmak istediklerini dile getirerek, derneğe televizyon hediye ettiklerini söyledi.