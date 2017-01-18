Ak Partili Gençlerden Kan Bağışına Destek

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları üyeleri kan bağışında bulundu.





AK Parti Gençlik Denizli İl Gençlik Kolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kızılay'ın kan stoklarının azaldığı yönündeki açıklamanın ardından, gençlik kolları olarak Bayramyeri Meydanı'ndaki kan bağışına destek verildiği belirtildi.



AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Melih Serim yaptığı açıklamada, kanın sadece acil zamanlarda değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "İl Gençlik Kolları üyesi arkadaşlarımızla form doldurup kan bağışında bulunduk." ifadelerini kullandı.