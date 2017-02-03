Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'i ziyaret etti.
AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, Hakkari Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ömer Pakiş'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Rektör Pakiş ise, Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, üniversitenin canlanması için elinde geleni yapacağını söyledi. - HAKKARİ
Ak Partili Fırat'tan Rektör Pakiş'e Ziyaret
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş’i ziyaret etti.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'i ziyaret etti.