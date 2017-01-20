Ak Partili Enç'e Sürekli Koruma Verildi

ANTALYA (İHA) – TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerinde, HDP'li kadın milletvekilleriyle yaşanan arbede sonrası yaralanan AK Partili Gökçen Özdoğan Enç'e 11 gün rapor verildi. Enç'e sosyal medyadan gelen tehditler üzerine ise İçişleri Bakanlığı tarafından sürekli bir koruma da tahsis edildi. Halen hastanede tedavisi devam eden Gökçen Özdoğan Enç, olayın önceden planlandığını ileri sürdü.



Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın Meclis kürsüsüne kendini kelepçelemesiyle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ile HDP'li kadın milletvekillerinin kavgası görüntülere yansımıştı. 1.5 saat kürsüde kalan Nazlı Aka'nın kelepçesini AK Partili kadın vekiller keserek çıkarmış, AK Parti ve HDP'li vekiller arasında kavga çıkmıştı. Kavganın ardından aldığı darbeler sebebiyle hastaneye kaldırılan AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, HDP grubuyla aralarında sürtüşmenin olduğunu ve kendisine yönelik saldınının daha önceden planlandığını ileri sürdü.



"Önceden planlanmış bir eylemdi"



AK Partili kadın milletvekilleri olarak amaçlarının kürsü işgaline son vermek olduğunu HDP'nin ise görüşmeleri tıkamak amacıyla orada bulunduğunu söyleyen Enç İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Aylin hanım HDP'li kadın milletvekillerine 'yardıma gelin' diyordu. Bu eylemi Aylin Nazlı Aka'nın HDP ile bilikte düzenlediğini düşünüyorum, HDP' li milletvekillerinden koruma talep ediyordu. Aylin hanıma bir arkadaşımız eylemi ne zaman sonlandıracağını sordu Aylin hanım, 'Anayasa geçmeyinceye kadar devam edeceğim' dedi. Bu, olmayacak birşey demek. İkna olmayınca grup başkan vekilimiz İlknur İnceöz kelepçeyi kürsüden açmak durumunda kaldı yoksa başka türlü bitme şansı yoktu. Orada yaşanan arbede tamamen Aylin Nazlı Aka'nın örceden planladığı bir şeydir tam da istediği oldu" dedi.



Enç "Kürsünün işgalinin engellenmesi için grup başkan vekilimin kelepçeleri açarken HDP'li kadın milletvekillerinin saldırısına uğradım dört kişi, Feleknas Uca, Leyla Birlik, yüzüme yumruk attı, HDP Şırnak Milletvekili, Burcu Çelik ve Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'ın arasında kaldım çembere aldılar beni. 8 saat zaman harcandı, bildikleri tek şey eylem yapmak tıkamak. Hem oy kullanmıyorlar hem meclisi tıkıyorlar terör örgütü propagandası yapıyor ama işin garip tarafı CHP'de bunlara alet oluyor. Atatürk'ün partisi diyoruz, ama terör örgütü uzantısı partiyle ele ele kol kola. Anayasa görüşmelerinde bu iyice ayyuka çıktı" ifadelerini kaydetti.



"Şafak Payev'le aramda 2 metre vardı"



Şafak Pavev'in yere düşmesi sırasında kendisiyle arasında en az iki metre bulunduğunu, görüntüler izlendiğinde bunun net olarak anlaşılacağını söyleyen Enç "Şafak Payev'i görmedim bile. Beni HDP'liler cevirip aralarına alınca kimseyi görmedim" açıklamasında bulundu.



İçişleri Bakanlığından özel koruma, vekiller hakkında suç duyurusu



Kavganın ardından aldığı darbeler sebebiyle 11 gün rapor verildiğini ve dün geceyi hastanede geçirdiğini söyleyen Gökçen Özdoan Enç, adli raporları bulunduğunu ve HDP'li dört milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Dün gece kendi sorumluluğunu alarak imza atıp hastaneden çıkarak oy kullandığını hatırlatan Enç "İçişleri Bakanlığı olaydan sonra gelen tehditler sebebiyle sürekli koruma verdi. Can güvenliğime kast edildi. Koruma göreve dün gece başladı. Bu gece hastanede yattım, bugün de burada kalmam gerekiyor sadece oylamalara katılacağım. Karaciğerde darpa bağlı su toplanması var, bacağımda darbe var. mermerin üzerine düştüm. Boynumda fıtık vardı o arttı ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Bunu bir tarafa koyalım, kim kime şiddet uygulamış görsünler. Görüntüle dikkatle incelendiğnide belli zaten, nefsi müdafa için onları ittim ama dört kişiye gücüm yetmedi ve mermerin üzerine düştüm. Bizim niyetimiz Aylin Nazlı Aka'nın kelepçesinin çıkartılmasını sağlamaktı, aklımdan hiç böyle bir kavga geçmedi. Orada birbirimizin yüzüne bakıyoruz, bu hoş bir durum değil ama bunun müsebbibi AK Parti grubu değil. AK Parti gurubu bütün sataşmalara karşılık vermedi. Alttan aldık, bizim amacımız oylamanın yapılabilmesi. Ama kürsünün işgali kabul edilemez birşey, buna dayanamadık" diye konuştu. - ANTALYA