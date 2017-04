Ak Partili Enç'den Rant Çıkışı

AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Kemer'de ranta izin vermeyeceğini söyledi. Turizm Lojmanlarının yıkılıp rezidans yapılmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Enç, "Benim şahsi görüşüm bu alanı Ranta kurban etmeden, birilerinin cebine bu paralar gitmeden burayı Kemer'e yakışır bir kent meydanı yapmak" dedi. Enç ayrıca yıllardır kamuoyunu meşgul eden, tartışma ve adli süreçlere sahne olan Kındılçeşme'yle ilgili görüşlerini ise, "O ormanların ne kadar zor yetiştirildiğini biliyorum. Kim olursa olsun Kındılçeşme'nin ranta kurban gitmesini engelleyeceğim" diyerek ifade etti.



Kemer Merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde ilçedeki yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, toplantıyı ilçenin sorunlarına ayırdı.



Kemer'e fakülte müjdesi



Basın toplantısında ilk olarak Kemer'in fakülte olmayan ender ilçelerden olduğunu belirten Gökcen Özdoğan Enç, ilçede gelecek yıl 4 yıllık Denizcilik Fakültesi açılacağını söyledi. Antalya'nın 640 kilometrelik sahil şeridinde Denizcilik Fakültesi'nin en yakışacağı yerin Kemer olduğunu ifade eden Enç, proje için Kemer Üniversite Kurma ve Yaşatma Derneği kurulduğunu anlatarak, 28 öğrencisi bulunan Turizm Eğitim Merkezine (TUREM) uygun bir bina bulunacağını ve fakültenin TUREM binasında öğretime başlayacağını söyledi. Enç, ilerleyen zamanda Kemer'e 5 bin öğrenciyi sabitleyebildikleri taktirde bunun ilçedeki esnaflara büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Fakülteye tahsis edilecek TUREM binasının Kemer Kaymakamlığı'na tahsis edildiği hatırlatılan Enç, Hükümet Konağı'nın yeni binasının inşaatı tamamlanana kadar geçici olarak başka yere taşınabileceğini hatta kiralık bir yer bulunabileceğini söyledi.



Rezidans tepkisi



Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen ve içinde oturan devlet memurları tahliye edilen 'Turizm Lojmanları' ile ilgili gelişmeleri yakından izlediğini ifade eden Gökcen Özdoğan Enç, bu alanın ranta kurban edilmesine izin vermeyeceğini ifade etti. Lojmanların yıkılıp yerine rezidans veya başka bir ranta dönük tesis yaptırmamaya kararlı olacağını söyleyen Enç, "Benim şahsi görüşüm bu alanı Ranta kurban etmeden birilerinin cebine bu paralar gitmeden burayı çok güzel Kemer'e yakışır bir kent meydanı yapmak. Sadece çay bahçesi olabilir. Sadece turiste değil de Kemer'de yaşayan insanların orada kendilerini rahat ve huzurlu hissedebileceği bir alan yapılması konusunda ben direnç göstereceğim" dedi.



"Kındılçeşme mutlaka halka açılacak"



Yıllardır kamuoyunu meşgul eden ve tartışmalara, adli süreçlere sahne olan Kındılçeşme'nin turizm tesisi olarak tahsisi konusunda hassas olduğunu ve bu alanın ranta kurban edilmemesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söyleyen Enç, "Kındılçeşme ile ilgili konuyu yakından takip ediyorum emin olabilirsiniz oraya bungolov evleri yaptırmayacağım. Orada rantiyeyi kim sağlamayı düşünüyorsa yanlış düşünüyor" dedi. Babasının ormancı olduğunu hatırlatan Enç, "Bana bu noktadaki rant kapma girişimi inanılmaz ürkütücü geliyor ve karşısında duruyorum. O ormanların, alanların ne kadar zor yetiştirildiğini biliyorum. Kim olursa olsun ben görev yaptığım sürece Kındılçeşme'nin o şekil bir ranta kurban gitmesini engelleyeceğim" diye konuştu.



"Stada başka yer bulacağız"



Kemer'de stat yapılmasıyla ilgili bir soru üzerine Enç, Kemer'e mutlaka stat yapılacağını, şu andaki alana değil başka bir alana yapılması için uygun yer aradıklarını ve 2 yer üzerinde durduklarını söyledi. Enç, spor tesisinin ranta dönüştürülmesine karşı mücadele edeceğini belirterek, "Oradaki problem ne biliyor musunuz? Altına dükkan olacağı, kimin işleteceği. Oydu, buydu ben artık rant ile ilgili bir şey duymak istemiyorum. Yapılacak çok şey var. ama oradaki mesele Kemer'e ben elimden geldiği kadar uğraşacağım rant kokan bir şey yaptırmayacağım" dedi.



Ücretsiz tuvalet için önerge



Kemer'deki yatak kapasitesinin artırılmaması gerekliliğinin dile getirilmesi üzerine de Enç, Kemer'e gelen turistlerin yararlanacağı kolaylıkların yerel yönetimler tarafından oluşturulması gerektiğini ifade etti. İlçede ücretsiz tuvalet bulunmadığı konusundaki eleştiriler üzerine Enç, Ak Partili Belediye Meclis üyelerinden konuyla ilgili önerge vermelerini istedi.



Kemer'in partisi tarafından kendisine özel olarak sorunlarıyla ilgilenmesi için görevlendirildiği ilçeler arasında bulunduğunu hatırlatan Gökcen Özdoğan Enç, öncelikle ilçede yaşayan halkın, sonra kentin konuklarının yararlanacağı tesis ve kolaylıkların yapılabilmesi için yerel idarenin belediyenin uygun alanlar yaratması gerektiğinin altını çizdi.



Yerel basın temsilcileriyle yaptığı toplantının çok yararlı geçtiğini belirten Gökcen Özdoğan Enç, yardımcısına not aldırdığı konuların takipçisi olacağını belirtti. - ANTALYA