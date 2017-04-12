Ak Partili Elitaş: Terör Örgütünün Kökünü Kurutacağız

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, "Terör örgütünün inine girip tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu ülke hükümetiyle, vatandaşıyla, güvenlik güçleriyle hep birlikte mücadeleye kararlıyız. Onların kökünü kurutana kadar devam edeceğiz" dedi.



Pazar günü yapılacak referandum öncesi AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile birlikte Kazancılar ve Kapalı Çarşı esnafını ziyaret eden Elitaş, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Elitaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 'Kontrollü darbe' sözünü eleştirerek, "O gün, sayın Kılıçdaroğlu Yeşilköy Havaalanını kuşatma altına alan tankların üzerine çıkmış olsaydı 'kontrollü darbe' deme lüzumunu hissetmemiş olacaktı. Sayın Kılıçdaroğlu, TBMM'de bulunsaydı, meclisteki milletvekilleri ile bombanın altında cesaretle, kahramanca durmuş olsaydı, 'kontrollü bir darbe' deme imkanı bulmazdı. Bir belediye başkanının evinde televizyondan olayı film seyreder gibi seyredip bu şekilde 'kontrollü darbe' demek, açıkçası 18 gün meydanlarda 81 vilayette milyonlarca nöbet tutan insanın yaptığı harekete karşı büyük bir talihsizlik, büyük bir haksızlıktır" diye konuştu.



Elitaş, Kılıçdaroğlu ve CHP milletvekillerinin artan 'evet' oyları karşısında son günlerde büyük bir hezeyan içerisinde olduklarını da iddia etti.



Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısına da değinen Elitaş, "Dün Türk milletini üzen bir terör hadisesiyle karşı karşıya kaldık, orada hayatını kaybedenler Allah'tan rahmet diliyoruz. terör örgütüyle ilgili mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütünün inine girip tek bir terörist kalmayıncaya kadar bu ülke hükumetiyle, vatandaşıyla, güvenlik güçleriyle mücadeleye hep birlikte karalıyız. Onların kökünü kurutana kadar devam edeceğiz" diye konuştu.



- Kayseri