Ak Partili Eker: Diyarbakır Çok Büyük Bir Tehlike Atlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binasına teröristlerce tünel kazılarak içerisine yerleştirilen patlayıcının patlatılması sonucu düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili, "Aslında bütün bir şehir çok büyük bir tehlike atlattı. Çünkü, hemen burada 40-50 metrelik bir alan içinde bir yakıt deposu vardı. ve o yakıt deposuna eğer bir şekilde sıçrasa, bu Bağlar'ın tamamı çok büyük bir felaketle, Allah korusun karşı karşıya kalırdı. Sivil can kayıpları çok, çok daha büyük olurdu" dedi.



Diyarbakır'a gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, önceki gün Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasına yönelik düzenlenen bombalı saldırı yerinde incelemelerde bulundu. Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal'ın da eşlik ettiği inceleme sırasında Eker'e, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan bilgi verdi. İncelemelerde sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eker, PKK terör örgütünün gerçekten bir insanlık suçu işlediğini, bugüne kadar gerçekleştirdiği patlamalarda ve saldırılarda on binlerce vatandaşın ölümüne sebebiyet verdiğini belirtirek, şöyle konuştu:



"PKK'nın en çok öldürdüğü ve zarar verdikleri de Türkiye Cumhuriyetinin Kürt vatandaşlarıdır. Bunu şiddetle lanetlediğimizi ifade etmek istiyorum. Hala utanmadan bazı onların siyasi türevleri, onların sözcüleri bir de yaptıkları bu hain ve hunharca katliam teşebbüslerini, bombalamaları hain tuzakları hala başka şekillerde anlatma çabasına giriyorlar. Bu da aynı zamanda iğrenç şekilde yalan söylediklerini delillendiren en önemli husus. Aslında bütün bir şehir çok büyük bir tehlike atlattı. Çünkü, hemen burada 40-50 metrelik bir alan içinde bir yakıt deposu vardı ve o yakıt deposuna eğer bir şekilde sıçrasa, bu Bağlar'ın tamamı çok büyük bir felaketle, Allah korusun karşı karşıya kalırdı. Sivil can kayıpları çok, çok daha büyük olurdu. PKK'nın asıl hedefi odur. Kandan beslendiği için daha çok sürekli kan dökme peşinde ve her şeyi Kürt kanını, Kürtlerin kanını propaganda vesilesi, vasıtası olarak kullanıyor. İnsanları propaganda için öldürüyor. Bu kadar şehir merkezinin ortasındaki bir yere, tünel kazmak suretiyle getirip, tonlarca bombayı buraya yerleştirip tuzaklama ve uzaktan bunu patlamanın başkaca bir izahı olamaz."



"REFERANDUM SÜRECİNİ BALTALAMAK, GÖLGE DÜŞÜRMEK İSTİYORLAR"



Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, PKK'nın bu tür eylemlerini lanetlediklerine de belirtirek, "Referandum sürecini bir şekilde baltalamak, gölge düşürmek, infial ve korku yaratmaktır asıl olan şey odur. Terör örgütü burada bir mesaj veriyor. 'Ben hala eylem yapabiliyorum' mesajı veriyor, bunun üzerinden halkı korkutmaya çalışıyor. Burada Bağlar halkının da, Diyarbakır'ın da, Kürt kardeşlerimizin de hepsinin PKK'ya ve bu hain eyleme vereceği en büyük cevap sandıkta olur. Sandıkta PKK'nın çağrılarına değil, milletin sesine ve kendi vicdanlarının sesine cevap verecek şekilde evet derlerse kanaatimce PKK'nın bu hayır eylemine en büyük cevabı vermiş olurlar diye düşünüyorum" diye konuştu.



Saldırı sonrası güvenlik güçlerinin olayı detaylı şekilde araştırdığını kaydeden Eker,"Olay özel bir şekilde araştırılıyor. 5 gözaltı var, tabi bunlara ilaveler de olabilir. Çünkü, sonuçta bu bir uzun vadede planlanmış bir eylem, hedefi çok büyük, çok büyük bir katliam. Sivilleri binlerce sivili hedeflemiş belli ki bu bölgede yaşayan, sivil yurttaşlarımızı. Bunun organize eylem olması sebiylede mutlaka katkı sunan, planlama, uygulama safhasında destek veren bir şekilde çok sayıda kişi olabilir, mümkündür. Emniyet kuvvetleri de, istihbaratta bunlarla ilgili çalışıyor" dedi.



Eker, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle çok etkin bir mücadele yürütüldüğünü, bunu herkesin bilip hissetiğini de ifade ederek, "Ama, maalesef burada şehir merkezlerinde gelip sinsi bir şekilde bir şirket gibi bir yer kiralıyor. Sonra bir depo olarak kullandığı mahalli olarak kullandığı bunun altına giriyor bir takım tekniklerle, teknolojilerle aylar süren hazırlığıyla bu kanlı hain eylemi gerçekleştirebiliyor"diye konuştu.



Patlama bölgesindekmi incelemeleri tamamlayan Ak Parti Genel Başkan Yaardımcısı Mehdi Eker, daha sonra saldırıdan zarar gören esnafları ziyaret etti. Esnafın zararlarının karşılanacağını söyledi.



- Diyarbakır