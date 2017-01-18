Salihli'ye Yurt Müjdesi

AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için 100 kişilik öğrenci yurdu yapılacağı müjdesini verdi.



Parti binasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Dinç, 630 öğrencinin eğitim gördüğü okulda yurt sorununun kısa bir süre sonra çözüleceğini söyledi. Ak Partili Dinç, "İlçemizin Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Talat Zurnacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde şuanda 630 öğrencimiz eğitim görüyor. Bu okulumuzun hemen yanı başına bir öğrenci yurdu kazandırılması için başlattığımız çalışmalar olumlu sonuçlandı. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz kısa bir süre sonra yurt ile ilgili ihaleyi düzenleyecek. 2017-2018 eğitim öğretim yılında mevcut okulun hemen yanında bir öğrenci yurdu öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Salihli'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MANİSA