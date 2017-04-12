Ak Partili Demiröz, "16 Nisan Türkiye'nin İkinci Bir Kurtuluş Bayramıdır" (2)

DEMİRÖZ'DEN AKHİSAR BELEDİYESİ'NE ZİYARET



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Akhisar'da AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir, Recai Berber, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Hakkı Şenyiğit ve bazı partililerle birlikte AK Partili Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'yı ziyaret etti. Akhisar Belediyesi tarafından oluşturulan sanat atölyesini de gezen Vedat Demiröz, 16 Nisan'da Manisa'dan çok iyi sonuç çıkacağına inandığını ifade etti.



Demiröz, genel merkezde yapılan anketlere göre Manisa'daki durumun kendileri açısından memnuniyet verici olduğunu belirterek, daha gür bir ses çıkması için biraz daha gayret edilmesi gerektiğini dile getirdi. Ziyaret sonrası AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'e çini takdim ederken, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı günün anısına zeytin ve zeytinyağı şilti takdim etti. AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ise Ege Bölgesi'nin Süper Lig'deki 5 yıldır tek temsilcisi Akhisar Belediyespor'un formasını takdim etti.



Daha sonra Akhisar Bitlisliler Derneği'ni ziyaret eden Genel Başkan Yardımcısı Demiröz ve heyeti, hemşerilerinin daha önce sundukları desteğin 16 Nisan'da da devam etmesi dileğinde bulundu. Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz ve beraberindeki heyet son olarak Akhisar merkez çarşıda bulunan esnafı ziyaret ederek 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişiklik referandum unda destek istedi ve ardından Turgutlu ilçesine geçti.



