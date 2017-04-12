Ak Partili Demiröz, "16 Nisan Türkiye'nin İkinci Bir Kurtuluş Bayramıdır"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Manisa'da yaptığı konuşmada, "16 Nisan Türkiye'nin ikinci bir kurtuluş bayramıdır.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz Manisa'da yaptığı konuşmada, "16 Nisan Türkiye'nin ikinci bir kurtuluş bayramıdır. İnşallah 15 Temmuz'da başlayan direnişin 16 Nisan'da yükselişini göreceğiz" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Manisa Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin hemşehri dernekleriyle düzenlediği sabah kahvaltısına katıldı. Kahvaltıya AK Parti Manisa Milletkvekilleri Murat Baybatur, Selçuk Özdağ, Recai Berber, İsmail Bilen, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, partililer ve hemşeri derneklerinin başkanları katıldı. Vedat Demiröz 16 Nisan tarihini bir kurtuluş bayramı olarak değerlendirerek, "16 Nisan Türkiye'nin ikinci bir kurtuluş bayramıdır. İnşallah 15 Temmuz'da başlayan direnişin 16 Nisan'da yükselişini göreceğiz. Bizler sizlerin oyları ile seçilip meclise gidiyoruz. İktidar olduğumuzu zannediyoruz. Ama gittiğimizde bir bakıyoruz ki iktidarız ama maalesef muktedir olamıyoruz. Önde bir sürü vesayet odakları, karşımıza çıkan vesayet odaklarının başında oligarşik bürokrasi, yargı, sivil toplum kuruluşları, basın var ve en önemli yurtdışında bunları yönlendiren Türkiye'yi bugüne kadar sömüren kuruluşlar var. Bu odaklarla mücadele ediliyor" diye konuştu.
"PAKET RECEP TAYYİP ERDOĞAN PAKETİ DEĞİL"
AK Partili Demiröz 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği referandum unda milleti düşündüklerini savunarak, "Şu an Recep Tayyip Erdoğan her şeyi yapabiliyor. Getireceğimiz paket Recep Tayyip Erdoğan paketi değil. Ama biz Recep Tayyip Erdoğan'dan sonrasını düşünerek bu milletin sıkıntılardan kurtulabilmesi, kendi kendini yönetebilmesi, bütün yöneticileri kendi seçmesi için millete geldik. Özal 9 yıl başbakan ve cumhurbaşkanı olarak bu ülkeyi yönetti. Ama bu insanı da çeşitli baskılar ve vesayet odakları ile bize göre şehit edip ortadan kaldırdılar. Erbakan döneminde biraz nefes aldık. Ama maalesef Demirel'in ayak oyunu ve 28 Şubat'ta yapılan postmodern darbe ile o dönem de bitmiş oldu. 2002'de yapılan seçimlerde AK Parti dönemi ile Türkiye'de yeni bir silkiniş, yeni bir dönem açıldı" dedi.
Referandum konusunda bazı ülkelerin yaptığı olumsuz eleştirilere de tepki gösteren Demiröz, "Bakanlarımızı ülkeye sokmazlar, yer vermezler, konuşmalarına müsaade etmezler, atlarıyla ve itleriyle üzerimize gelirler. Avrupa'nın tam ortasındaki bir ülke olan İsviçre'de Cumhurbaşkanımızın şakağına tabanca dayanmış poster asılmasına izin veriyor. Bu kadar alçaklık gösteriyorlar. O posterde cumhurbaşkanımız değil, sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa aynı tepkiyi yine gösteririm. Bu ülkeye bu hakareti yapamazsınız" dedi.
Vedat Demiröz, 16 Nisan tarihinin önemine dikkat çekerek, "15 Temmuz bu milletin direniş günüdür. Ama 16 Nisan cumhurbaşkanımızın deyişi ile 15 Temmuz'un yükselişi demektir. 16 Nisan'da tek hakimiyet milletin olacak. Vesayet odakları da böylece kendi çevrelerine çekilecek. 16 Nisan'da elimizi vicdanımıza koyacağız. Geleceğimizi, çoluk çocuğumuzu, istikrarı düşünerek oyumuzu vereceğiz" diye konuştu.
"SANDIKLARDA GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI"
AK Partili Demiröz, "16 Nisan'da FETÖ'cüler konusunda sandıklarda bir önlem alındı mı?" sorusuna yanıt vererek, "Bütün kurumlar en sıkı şekilde FETÖ örgütü ile mücadelesini veriyor. Hiç kimse masum değil. Herkes cezasını çekecek. İçimizdeki bu hainleri temizlememiz gerekir. Sandık güvenliği konusunda gerekli önlemler alındı. Hiç merak edilmesin. YSK bugüne kadar bütün seçimleri sağlıklı yapmıştır. Ben güveniyorum. Millet sandığa gidecek ve hür iradesiyle oyunu kullanacak. Sandıklarda müşahitlerimiz var. Onlar, hiçbir şey yapamazlar. Onların artık mumu söndü. Ülke en kısa sürede onlardan kurtulacak. Bu ülkenin önüne ne Amerikası ne Yahudisi ne AB geçecek" dedi.
AK Partili Demiröz konuşmasının ardından Akhisar İlçesi'ne hareket etti.
- Manisa