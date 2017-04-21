Ak Partili Demirel: Yalova'da Başarısızlık Söz Konusu Değil

YALOVA'da halk oylamasında alınan sonucunu değerlendiren AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, 16 Nisan halk oylamasıyla Yalova genelinde 'Hayır' oylarının önde olmasına rağmen alınan sonucu 'başarılı' olarak değerlendirdi.



Demirel ve Öztabak, merkez İlçe Konferans Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da milletin tercihini ortaya kolduğunu belirterek, "Bundan sonra bu ülke yeni yönetim sistemiyle daha ileriye gidecektir. Bu ülke hepimizin. Bu milletin aldığı karar hepimizin başının üstündedir. Yalova'da da başarılıyız. Başarısızlık söz konusu değil. Gönül isterdi ki bir oyla da 'evet' çıkaralım, nasip böyleymiş" diye konuştu.



İl Başkanı Öztabak da halk oylaması kampanyası süresince bütün Türkiye'de olduğu gibi Yalova'da da teşkilatlar olarak büyük bir çalışma yaptıklarını söyledi. Öztabak, "Yalova'mızda seçmenlerin yarısı evet, diğer yarısı da hayır oyu kullanmıştır. 700 küsur oy farkıyla da olsa ilimizde 'hayır' oyları 'evet' oylarından fazla çıkmıştır. Vatandaşımızın kararı başımızın üzerindedir. Bizim için 'evet' oyları ne kadar değerliyse 'hayır' oyları da o kadar değerlidir. İster 'evet' isterse de 'hayır' oyu vermiş olsunlar büyük bir demokratik olgunluk içerisinde hiçbir olumsuz olaya meydan vermeden yoğun bir katılımla oylarını kullanan değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.



- Yalova