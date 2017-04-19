AK Partili Bülent Turan: "Ben ümit ediyorum CHP'nin kendi yöneticileri bu tarza demokratik olmayan bu dile bir ayar verecektir, bu gidişata bir 'dur' diyecektir"

"Bu dil demokrasiyi zehirleyen bir dil, milletten yetki almayan bir yaklaşımın dili"



ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke'nin 'sine-i millet kararını gündeme aldıklarını' belirtmesi üzerine, Böke'nin bu açıklamasına cevap verdi. Turan, "Ben ümit ediyorum CHP'nin kendi yöneticileri bu tarza demokratik olmayan bu dile bir ayar verecektir, bu gidişata bir 'dur' diyecektir. Bu dil demokrasiyi zehirleyen bir dil, milletten yetki almayan bir yaklaşımın dili" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Birtakım teknik tartışmaların iradenin yansımasına engel bir sonucu doğurmadığını belirterek, "Yani zarfın mühürlü mü olup olmadığı. Zarflarda pullarda farklı bir pul, zarf olmadığına göre netice iradesinin yansımasına ilişkin bir irade yok. Bu tartışmalar YSK'nın işi, bizim değil. Bununla ilgili itirazlar varsa YSK değerlendirecektir. Ancak, sayın sözcünün ifade etmiş olduğu 'Meclisten çekiliriz' tarzı söylemin vahim bir söylem olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz, CHP Lideri Sayın Kılıçdaroğlu kampanya döneminde çok naif bir dil kullanmıştı. Çok saygılı bir kampanya, sözümona yürütmüştü. Biz de demiştik ki 'Seçim bittiği an CHP tekrar fabrika ayarlarına geri döner'. Tekrar eski CHP olur demiştik. Halk 'evet' dediği için bunlara tuttular tekrar, halkı aşağılayan, usule itiraz eden ve daha da ötesi Meclis'ten çekiliriz' tarzı marjinal partilerin yapacağı söylemlere başvurdular. Ben ümit ediyorum CHP'nin kendi yöneticileri bu tarza demokratik olmayan bu dile bir ayar verecektir, bu gidişata bir 'dur' diyecektir. Bu dil demokrasiyi zehirleyen bir dil, milletten yetki almayan bir yaklaşımın dili" ifadelerini kullandı.

Turan, konuşmasında şunları kaydetti: "Biz, 2019'a kadar yetkilendirilmiş milletvekilleriyiz, o yüzden CHP'nin sayın sözcüsünün bu konuda söylemiş olduğu iddianın vahim ve temelsiz olduğunu düşünüyorum. Referandum geride kalmıştır. Buna ilişkin tartışmalar geride kalmıştır. (Ara seçime mi gidilecek?) Ben öncelikle CHP'nin bu söylemini gözden geçireceğini ve revize edeceğini düşünüyorum. Ancak, ötesi bir durum olursa biz 2019'a kadar yetki aldık. Biz, milletin emir kullarıyız. Bir başka partinin Meclise gelmesi, gelmemesi HDP de benzer ifadeler kullandı, bizim açımızdan önemli değil."

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