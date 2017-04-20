Ak Partili Belediye Başkanı'na Silahlı Saldırı
Niğde'nin Altunhisar İlçesi Belediye Başkanı Sarı'ya silahlı saldırı düzenlendi.
Niğde'nin Altunhisar İlçesi Belediye Başkanı Sarı'ya silahlı saldırı düzenlendi.
Kaynak: Dunya.com
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