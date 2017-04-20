AK Partili başkanın vurulma anına tanıklık eden Adil Kirazcı: "İlk başta silah tutukluk yaptı"



NİĞDE - Niğde'nin Altunhisar İlçesi AK Partili Erdal Sarı silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan Bayram Ö.'nün tabancasından çıkan 4 kurşundan biri Başkan Sarı'nın koluna bir kurşun ise yoldan geçen 13 yaşındaki Celil Acar'ın kafasına isabet etti. Başkan Sarı ve öğrenci Celil Acar, Ambulanslarla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Başkan Sarı'nın durumunun iyi olduğu küçük çocuk ise ameliyata alındığı öğrenildi.

Başkan seni vuracağım

Olay anında Belediye başkanının yanında olan Sağlık mahallesi Muhtarı Adil Kirazcı olay anını şu şekilde anlattı: "Biz Belediye başkanı Erdal Sarı ile beraber oturuyorduk. Başkanın önüne geçti başkan seni vuracağım dedi. Silahı çıkardı. Silahı çıkarıp ateş etmeye çalıştı ilk başta silah tutukluk yaptı. Tekrar mermiyi namluya sürdüğünde silah o zaman ateş aldı. Merminin biri duvara isabet etti. Olay yerinde 1 dolu mermi ile 3 tane kovan vardı. Vuran şahsı tanıyorum. Silah eden kişi Ceza infaz yasasından yararlanarak çıkmıştı. Denetim serbestlikten öğlen 12'ye kadar çalışıyordu. Aralarında husumet yoktu. Belediyenin aldığı bir işçi değildi."dedi.

Olay öğrenen Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu, AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan hastaneye gelerek Başkan Sarı'yı ziyaret etti. Öte yandan Cinayet şube ekipleri saldırgan Bayram Ö.'yü arama çalışması başlattı.