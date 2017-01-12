Ak Partili Başkandan Bal Üreticilerine Çağrı

AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, Ordulu bal üreticilerine seslenerek, "Ordu balını hep birlikte marka haline getirelim" dedi.



Bir süre önce yapılan genel kurulda yapılan seçimle Başkanlığa seçilen Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi ve Yönetim Kurulu üyeleri AK parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk'i makamında ziyaret etti.



İl Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette ORAYBİR Başkanı Akın Çifti, arıcıların sorunlarını dile getirdi.



AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk ise Akın Çiftçi ve ekibine başarılar dileyerek, "Ordu bal potansiyeli bakımından önemli bir ilimiz. İlimizdeki Arıcılık Enstitüsü Türkiye'de tek kuruluştur. Arıcılarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Gezgin arıcılarımızın sorunlarını yakından biliyoruz. Hükümetimiz nezdinde bu konuyu dile getireceğim. Arıcı kardeşlerimin en ufak sıkıntılarında veya ihracatta yaşanan sıkıntılar olur da bize düşen bir görev olursa seve seve sorunları aşmak için yardıma hazırız. Bal üreticilerimiz Ordu balı kalitesinden dolayı zaman zaman bizi üzen haberle gündeme gelmesin. Türkiye'nin en çok bal üreten illeri arasındayız. Siz yeter ki kaliteli bal üretin, kaliteden asla ödün vermeyin, biz sonuna kadar sizin yanınızdayız. Ordu balını hep beraber dünya markası yapalım" diye konuştu. - ORDU