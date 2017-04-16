Ak Partili Başkana Silahlı Saldırı: 1 Şehit

Van'da, AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın konvoyuna teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda, 1 korucu şehit oldu, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmalarını yapmak üzere köylere giden AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın aracına teröristler tarafından silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'nın güvenliğini sağlayan yeğeni güvenlik korucusu olan Adnan Vanlı şehit olurken, aynı araçta bulunan bir kişi de yaralandı. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



"OLAYDAN YARIM SAAT ÖNCE KONUŞTUM"



AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Muradiye ilçe başkanımızla olaydan yarım saat önce konuşmuştum. Seçim çalışmaları için gittiği köylerden dönüşünde kendi köyüne giderken pusuya düşürülüyor. Kendisinin önündeki ve arkasındaki araçları saldırıya uğruyorlar. Yeğeni olan güvenlik korucusu Adnan Vanlı şehit oluyor, bir kişi de yaralanıyor. İlçe başkanımız her zaman isteği barış içerisinde yarış olsun. Halkın iradesi baskı altına almak istiyorlar. Köy dönüşü saldırıya uğruyorlar. Ben buradan Van halkının uyanık olmasını istiyorum. Bu terör örgütünün hayır kampanyasına güçlü bir evet vermelerini istiyorum. Biz bir ölürüz bin diriliriz. Buradan bu olayı gerçekleştiren terör örgütünü lanetliyorum" dedi.



(İHA)