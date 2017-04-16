Ak Partili Başkana Saldırı Olayında 17 Gözaltı

AK Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı'ya yapılan saldırıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı. Ak Parti Muradiye İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, dün akşam seçim çalışmaları için gittiği köy ziyaretlerinden döndüğü sıra teröristler tarafından uğradığı silahlı saldırıda yeğeni Adnan Vanlı hayatını kaybederken, akrabası olan Ahmet Akdemir de yaralanmıştı.



Vanlı'ya yapılan silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak polis ve jandarmanın müşterek çalışması sonucu 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma geniş çaplı devam ediyor.



(İHA)