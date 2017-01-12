Ak Partili Başer: "Chp Katkı Sunmak İstemiyor"

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Anayasa değişikliği konusunda CHP'nin katkı sunmak istemediğini söyleyerek, "Sunmuş gibi yapmak suretiyle, ortamı germek suretiyle, millete hakaret etmek suretiyle siyaset zannediyorlar" dedi.



Başer, İhlas Haber Ajansına (İHA) Anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başer, Genel Kurulda dün akşam yaşanan gerginliğe ilişkin olarak, "Millet iradesini kabul etmeyenler, milletle yüz yüze gelmekten korkan insanlar, eski alışkanlıklarını devam ettirmek suretiyle ülkeyi yönetmek istiyorlar. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Millet eski millet değil. Millet kimin kendisine hizmet ettiğini, kimin kendisini sömürdüğünü bilen bir milletimiz var. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini kabul edemeyenler, burada bugün milletin kürsüsünü işgal etmeye çalışıyorlar. Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin'e arkadan gelmek suretiyle saldırıda bulunanların bana demokrasi, özgürlük, egemenlik sözünden bahsetme hakkı yok. Ama biz onların tahriklerine gelmeyeceğiz. Dün olduğu gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletin olacak" ifadelerini kullandı.



Başer, CHP'nin katkı sunmak istemediğini söyleyerek, "Sunmuş gibi yapmak suretiyle, ortamı germek suretiyle, millete hakaret etmek suretiyle, siyaset zannediyorlar. Muhalefetin eleştirici olması lazım. Türkiye'de tıkanıklığın devam etmesini istiyorlar" şeklinde konuştu.



Tartışmaların artıp artmayacağını sorusuna ise Başer, "Tartışmaların artacağını düşünmüyorum. Birinci tenkitleri partili olacak. Bugün ülkeyi yöneten hangi parti? AK Parti. Üst düzey yöneticileri atayan kim? Üçlü kararnamelerle Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakan. Niye rahatsız oluyorsunuz? Getirdiğimiz sistemde cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesini, kendini yargılayacak hakimleri kendisi atayacak. Beş yıllık süresi olan bir cumhurbaşkanı bir veya iki üyeyi seçer veya seçmez. 15 üyesi var" cevabını verdi. - ANKARA