Ak Partili Aslan'dan 'Evet' Diyenleri Denize Dökmekle Tehdit Edenlere Sert Tepki
AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, ’evet’ diyenleri denize dökmekle tehdit eden CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt tepki gösterdi.
AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, 'evet' diyenleri denize dökmekle tehdit eden CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt tepki gösterdi.
Tokat Belediyesi ve Artova Havzası Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği (TAHAD) ile ortaklaşa organize edilen Büyük Buluşma gecesinde ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. Hüseyin Akbaş spor salonunda düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesinde konuşan AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, 'Evet' oyu verenleri denize dökeceklerini söyleyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü eleştirdi. Aslan, "Trabzon ilçesi Maçka da polisimize 'it diye' küfreden uğursuzları sandığa gömecek miyiz? Yine hepiniz biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 'Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra İslam ilerlemeye engel o yüzden bu milletin dinini İslam dan çıkarmalı Hristiyanlık yapmalıyız' diyen Mahmut Esat Bozkurt dinsizinin torununa bak. Bu millet 'evet' verecek. Güçlü Türkiye için 'evet' verecek. Bu milleti denize dökmekle tehdit eden bu soysuzlara 16 Nisan'da haddini bildirecek misiniz? Sırtındaki tişörtüyle tankın egzozunu kapatan bu milletin evlatlarını atıyla, itiyle korkutacağını zanneden haçlı artıkları Avrupa'ya 16 nisanda haddini bildirecek miyiz? 15 Temmuz gecesi bu bayrak yere düşürülürken, bu ülke işgal edilirken evlerine sinen bu milletin evlatları meydanlarda göğsünü kurşunlara tankların altına yatarken şehit olurken ülkem, vatanım, bayrağım derken ortada olmayan ama bu milletin evlatları bu belayı def ettikten sonra eline kına yakıp bayrak istismarı yapanlara 16 nisanda haddini bildirecek misiniz? İşte 16 nisan sadece yarının güçlü Türkiye'si konuma geleceği bu güne kadar bu milleti tasvir eden, bu milleti aşağılayan, bu milletin iradesi üzerine vesayet odaklarını salıp bu milletin iradesini yok sayanlara karşıda büyük bir mücadele günü olacak"dedi.
AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Celil Göçer, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile çok sayıda vatandaşın katıldığı programda konuşmaların ardından Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. Ülkücü gençler bozkurt işareti yaparak Yıldızdoğan'ın parçalarına eşlik etti. - TOKAT