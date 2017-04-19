Ak Partil'i Yazıcı: "Chp'nin Beklediği Sonuç Çıkmaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP'nin YSK'ya yaptığı itiraza ilişkin, "YSK'nın kararı herhangi bir sonuç çıkmaz, CHP'nin beklediği sonuç çıkmaz. YSK, seçimlerin denetimini ve gerçekleşmesini sağlamakla yetkili en üst kuruldur. Seçim mevzuatının esas hedefi vatandaşın hak kullanımını sağlamak, oy kullanma hakkının özüne dokunacak engelleri kaldırmasıdır" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye üyeliği konusuna ilişkin soru üzerine Yazıcı, "Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizin lideri, kurucu genel başkanı. Anayasanın 101. maddesinin son fıkrasıyla bir hak yoksulluğuna maruz kalmıştı, yani partiden istifa etmek durumunda kalmıştı. Bu yasak ortadan kalktı. Dolayısıyla önünde bir engel yok. Anayasa referandumu Resmi Gazete'de yayımlanır. Bizim gündemimizde bunun şekli şemali hangisi şıktır, ona göre icra ederiz. Partiden ayrılan, kurucu bakan düzeyinde kişilerin partiye üyeliğini MKYK tüzüğümüze göre yetkilidir. Bu prosodürleri Genel Başkanımızla Sayın Cumhurbaşkanımız aralarında konuşurlar, ona göre işler. Bugün MKYK toplantısında konuşulmaz. Bu işleme MKYK karar verir. Tartışılacak, müzakere edilecek bir konu değil" ifadelerini kullandı.



Olağanüstü kongrenin konuşulmadığını anlatan Yazıcı, partinin çıkarları ile Türkiye'nin konularının örtüştürüldüğüne işaret etti. Yazıcı, MYK ve MKYK'da referandumun değerlendirileceğini belirterek, "İstanbul ve Ankara ile ilgili değerlendirmelerin çok doğru olduğu kanısında değilim. Sanki biz İstanbul'u, Ankara'yı kaybetmişiz gibi. Kayıp olarak nitenebilecek bir düşüş söz konusu değil" dedi.



CHP'nin YSK'ya yaptığı itirazın hatırlatılması üzerine Yazıcı, "YSK'nın kararı herhangi bir sonuç çıkmaz, CHP'nin beklediği sonuç çıkmaz. YSK, seçimlerin denetimini ve gerçekleşmesini sağlamakla yetkili en üst kuruldur. Seçim mevzuatının esas hedefi vatandaşın hak kullanımını sağlamak, oy kullanma hakkının özüne dokunacak engelleri kaldırmasıdır. Sandık kurulu başkanının mühürlemesi gerektiği bir zarfı mühürlememesi, kişinin seçme hakkının yoksunluğuna yol açmaması gerekir" diye konuştu. - ANKARA