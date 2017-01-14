AK Parti Zonguldak İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.



AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin son zamanlarda zor süreçten geçtiğini ancak, birliği, beraberliği bozmaya yönelik hain saldırılar karşısında kimsenin yılmayacağını söyledi.



Mecliste, muhalefetin tüm engelleme çabalarına rağmen anayasa değişim paketi görüşmelerinde 10 maddenin görüşülerek kabul edildiğini anımsatan Tosun, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki hafta ikinci tur oylamaları ile paketin kabul edilmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu da gösteriyor ki, anayasa değişikliği referandumuna teşkilatlar olarak hazır olmak zorundayız. Gerek yerel, gerek genel seçimler öncesinde olduğu gibi bu referandum öncesinde de Zonguldak teşkilatı olarak her zaman hazır durumdayız."



Tosun, iktidar olarak 2016'da Zonguldak'ta önemli işlere imza attıklarını dile getirerek 2017'nin de kent için yatırım ve hizmet yılı olacağını aktardı.



AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü Hacı Turan'ın yanı sıra ilçe ve belde belediye başkanları ile partililerin katıldığı toplantı basına kapalı devam etti.