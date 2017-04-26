AK Parti Yönetiminden MHP İlçe Başkanı Hakan Yıldız'a Ziyaret

AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Malkara İlçe Başkanlığını kazanan Hakan Yıldız'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.



MHP Malkara İlçe Teşkilatı parti binasında yapılan ziyarette konuşan Şentürk, "AK Parti İlçe yönetimi olarak Hakan Yıldız ve ekibine hayırlı olsun diyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Yıldız da, AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Şentürk ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi. - TEKİRDAĞ