AK Parti'yi İşgal Girişimi Davasında Ara Karar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine katıldığı iddiasıyla yargılanan 5'i tutuklu 75 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti 5 tutuklunun bu hallerinin devamına hükmetti.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu duruşmada, tutuklu sanıklar Binbaşı Faruk Şimşek, Binbaşı Erol Hazıroğlu, yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altunsoy, Üsteğmen Muzaffer Dikencik ile 14 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu.



Mahkeme heyeti, Anadolu Ajansı tarafından AK Parti İl Binası etrafında çekilen görüntülerin mahkemeye iletildiğini tutanağa geçirerek, bu görüntülerle ilgili incelemenin sonraki celselerde yapılacağını sanıklara ve avukatlara bildirdi.



Duruşmada tutuklu sanık Üsteğmen Muzaffer Dikencik, olayın darbe girişimi olduğunu anladığı an askerleri geri çektiğini anlatarak, FETÖ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını savundu.



Tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasını mahkeme heyetinden talep eden Dikencik, "Genelkurmay Başkanı da dahil 'Halka ateş edeceksiniz, darbe girişimine iştirak edeceksiniz.' dese orada bulunmazdım. Darbe girişimi olduğunu öğrenir öğrenmez emir komutayı alarak tüm askerlere AK Parti İl Binasının önünden çekilme emri verdim." diye konuştu.



"Albay Gerehan bizi yem etti, kaçtı"



Tutuklu sanık Yüzbaşı Hasan Hüseyin Altunsoy, pasaportu olmasına rağmen yurt dışına çıkmadığını, kaçmadığını, yargılanmayı seçtiğini ifade etti.



Kendilerini 47. Alay'a gönderenin Kara Harp Akademilerinde "baş hoca" olarak görev yapan diğer darbe soruşturmalarının şüphelisi Albay Ahmet Zeki Gerehan olduğunu belirten Altunsoy, "Gerehan bizi AK Parti İl Binasına yem gibi gönderdi. Daha sonra yanına kurmay binbaşıyı alıp kaçtı, firar etti." dedi.



Diğer tutuklu sanıklar da beyanda bulunarak, tahliyelerini talep etti.



Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Binbaşı Faruk Şimşek, Binbaşı Erol Hazıroğlu, yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altunsoy, Üsteğmen Muzaffer Dikencik'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.



Heyet duruşmayı 24 Temmuz'a ertelerken, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün de 27 Temmuz'da tanık olarak beyanda bulunacağı belirtildi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



Ayrıca bazı sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, bir kısım şüpheliler hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan beşer yıldan onar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.