AK Parti'yi İşgal Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimine katıldığı iddiasıyla yargılanan 5'i tutuklu 75 sanığın yargılandığı davanın altıncı duruşması başladı.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar Binbaşı Faruk Şimşek, Binbaşı Erol Hazıroğlu, Yüzbaşı Gökhan Güney, Hasan Hüseyin Altunsoy, üsteğmen Muzaffer Dikencik ile 24 tutuksuz sanık ve sanık avukatları hazır bulundu.



Duruşmada, başka dosyadan dolayı tutuklu bulunan sanık Binbaşı Erol Hazıroğlu'nun, asıl dava dosyasındaki eyleme bağlı olarak mahkemeye kamu davası açıldığı, Hazıroğlu'nun dosyasının asıl davayla birleştirilmesine karar verildiği hatırlatıldı.



Tutuklu sanık Erol Hazıroğlu, iddianamenin eline geçmediğini belirterek savunmasını daha sonra yapmak istediğini ifade etti.



Duruşma, tutuksuz sanıkların savunmasıyla devam ediyor.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar"ı içeren "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" hükmünü içeren 309, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" hükmünü düzenleyen 311. ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" cezasını içeren 312. maddeleri uyarınca ayrı ayrı üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



Ayrıca bazı sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, bir kısım şüpheliler hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.