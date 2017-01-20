AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Topçu Açıklaması

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Bekir Topçu, ilk denemelerini geçen hafta yapmış oldukları Danışma Meclisleri ile ne kadar güçlü olduklarını gösterdiklerini bildirdi.



Mersin'deki basın mensuplarıyla Suphi Öner Öğretmenevi'nde bir araya gelen Topçu, göreve yaklaşık 2 ay önce başladığını ve gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.



AK Parti mağdurların ve mazlumların partisi olduğunu söyleyen Topçu, "30 gençlik kollarım, 30 kadın kollarım ve 30 ana kademe teşkilatım olmak üzere 32 mahalle başkanım ve yönetimimi tam olarak hazırladıktan sonra sahaya indim. Bugün gençlik kollarım, kadın kollarım ve ana kademe teşkilatım Yenişehir'de manevra hareket kabiliyetine sahip. İlk denemelerini geçen hafta yapmış olduğumuz danışma meclisleri ile ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik." diye konuştu.



"Bizim davamız, evlatlarını, eşini evde bırakıp adeta bir sefere çıkmış yiğitlerin davasıdır." diyen Topçu, şunları kaydetti:



"Bizim davamız, vatanımız, milletimiz için her şeyini feda edecek olan bir davanın adıdır. Biz siyasetin aktif öznesi olacağız. Bizim yapacağımız siyaset, zaman kalınca partiye 5 dakika uğrama siyaseti değildir. Bedenimizi, ruhumuzu vereceğimiz bir siyaset. Ben, 30 yaşında ömrümü bu millete vakfettim. Vakfetmeye de devam edeceğim. Birinci parti olalım diye değil, gerçekten insanların gönlüne girelim diye bu yoldayız. Kimse bana zorla 'ilçe başkanı ol' demedi. Gönüllük esası hem benim için hem de teşkilatlarım için bitmiştir. Artık gönüllüyüz, zorunluyuz. Hepimiz kapı kapı memleketi gezmeye mecburuz."