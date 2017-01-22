AK Parti ve Emniyet'e Saldıran Terörist, Tekirdağ'da Yakalandı (3)

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI



Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç'un operasyon sırasında polise direndiği ortaya çıktı. Gündoğdu Mahallesi'nde İstanbul ve Tekirdağ polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda polis ekiplerince sol bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Turunç'un yakalandığı yere yaklaşık 1.5 kilometre uzaklığındaki Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yaptığı iddia edildi.



Teröristin üzerinde yapılan aramada pusula, Glock marka tabanca ve el bombası ele geçirilmişti.



DHKP/C'li Şerif Turunç'un Tekirdağ'a neden geldiğine ilişkin sorgusunun ardından İstanbul'a gönderileceği belirtildi.



