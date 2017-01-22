AK Parti ve Emniyet'e Saldıran Terörist, Tekirdağ'da Yakalandı (2)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİİstanbul'da cuma gecesi Ak Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına lavlı saldırıyı gerçekleştiren, cumantesi günü de Esenyurt'ta da polise ateş açan terörist olduğu iddiasıyla Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Devlet...

AK Parti ve Emniyet'e Saldıran Terörist, Tekirdağ'da Yakalandı (2)

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İstanbul'da cuma gecesi Ak Parti İl Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü binalarına lavlı saldırıyı gerçekleştiren, cumantesi günü de Esenyurt'ta da polise ateş açan terörist olduğu iddiasıyla Tekirdağ'da yakalanan DHKP/C'li Şerif Turunç, Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şerif Turunç, sağlık kontrolunun ardından sorgusu için yeniden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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