AK Parti ve CHP Belediyeleri "Çamburnu" İçin El Ele Verecek

CHP'li İstanbul Beylikdüzü Belediyesi ve AK Parti'li Sürmene Belediyesi geçtiğimiz günlerde çıkan yangında zarar gören "Çamburnu" için el ele verecek.



İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanvekili ve CHP Meclis üyesi Fatih Keleş, geçtiğimiz günlerde Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Çamburnu mevkiinde çıkan yangın sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Beraberindeki Küresel Isınmayla Mücadele Derneği Başkanı Faruk Çebi ve Çevre Mühendisi İsmail Korucu ile Sürmene'ye gelen Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Keleş, ilk olarak AK Parti'li Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün'ü makamında ziyaret etti. Burada Başkan Üstün ile görüşen Keleş, Beylikdüzü Belediyesi olarak Çamburnu için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirtti. Daha sonra Sürmene Orman İşletme Müdürü Yılmaz Yıldız'ı ziyaret eden Başkanvekili Keleş, buradaki görüşmenin ardından yangının gerçekleştiği Çamburnu mevkiine giderek incelemelerde bulundu. Başkanvekili Keleş, incelemenin ardından Çamburnu'nda yangınların çıkmaması için köklü ve kalıcı çözüm üretecek bir rapor hazırlayacaklarını söyledi.



Bölgeyi yangınlardan kurtarmak için Sürmene Belediyesi ile işbirliği içerisinde olacaklarını vurgulayan İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanvekili ve CHP Meclis üyesi Fatih Keleş, "Yangının olduğu gece bizde ayaktaydık. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu burası için çok hassas düşünüyor. İstanbul'daki bir belediye olarak bizim üzerimize ne düşer bilemiyorum ama ne düşerse memnuniyetle katkı sunmaya hazırız. Belediyemizin bu bölgeye nasıl bir katkısı olabilir düşüncesiyle Sürmene'ye geldik. Bölgeyi inceleyerek değerlendirmeler yapacağız. Sonrasında bir rapor oluşturarak Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na sunacağız. Bölgeyi kurtarmak adına bundan sonra nasıl daha iyi şeyler yapılabilir amacıyla bundan sonra Sürmene ile işbirliği içerisinde olacağız" dedi.



Küresel Isınmayla Mücadele Derneği Başkanı Faruk Çebi ise, Çamburnu'ndaki yangın sonrası yüzde 10-15 civarında ağaçlarda bir kuruma görülebileceğini ifade ederek, "O gece burada çok büyük bir mücadele verildi. Ağaçların birçoğunun diri olarak görülmesi bizi mutlu ediyor. Yüzde 10-15 civarında bir kuruma olabilir ama gelecekte burayla ilgili derneğimizde köklü ve kalıcı çözüm üreterek bir daha böyle yangınların olmaması için rapor düzenleyeceğiz. Burası Türkiye'de tek yer diyebileceğimiz ender özelliğe sahip. Dünya aynı özellikten sadece İtalya'da bulunuyor. Türkiye olarak buraya sahip çıkmamız lazım. Geleceğe dönük projelerle yangınları önlememiz lazım" şeklinde konuştu.



Çamburnu'nda rehabilitasyon çalışması yapılacak



Sürmene Orman İşletme Müdürü Yılmaz Yıldız da, bölgede 222 hektar civarında sarıçam ormanının olduğunu kaydederek, "Bunun 5.2 hektarı tabiat parkı. Yangın bu alana yayılmadı. Yangın 25 hektarlık alanda etkili oldu. Klasik bir örtü yangını şeklinde gelişti. Rüzgar hızı 40-50 kilometrelere/saate kadar çıktı. Sıcaklıklarda mevsim normallerinin üzerinde gelişti. O rüzgarda oraya müdahale etme şansımız yoktu. Daha sonra rüzgar etkisini kaybedince ateş minimum seviyeye inince yangını söndürdük. Yaklaşık 6 saatlik bir zaman aldı. Başarılı bir çalışmaydı. Ağaçların genel durumunda bir sıkıntı olmadı. Üniversiteden hocalarımız gelip inceleme yaptılar. Ağaçların hayatlarını sürdüreceklerini, net bir karar vermek için Temmuz-Ağustos aylarını beklemekte fayda olacağını söylediler. Etkilenen ağaç sayısı büyük ihtimal yüzü geçmeyecek. Ormanda rehabilitasyon, iyileştirme çalışması yapacağız" ifadelerini kullandı.



İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanvekili ve CHP Meclis üyesi Fatih Keleş ve beraberindekiler, Sürmene'deki ziyaretlerinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi ve Orman Mühendisleri Odası'nda da ziyaretlerde bulunarak, Çamburnu için görüş alışverişinde bulundular. - TRABZON