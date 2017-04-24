AK Parti Ürgüp Yönetiminden Belediyeye Ziyaret

AK Parti Ürgüp İlçe Başkanı Aynur Asiltürk, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız'ı ziyaret etti.



Asiltürk, parti yönetim kurulu üyeleriyle Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız'ı makamında ziyaret ederek, anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde göstermiş olduğu ilgi, alaka ve destekleri dolayısıyla teşekkür etti.



Yıldız da Ürgüp ilçesinde halk oylamasında "evet" oylarının oranının yüksek olmasının, teşkilatın ortak başarısı olduğunu dile getirerek, ziyareten duyduğu memnuniyeti ifade etti.