AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, "Bu millet darbecilerin planlarını boşa çıkardı çünkü bu millet 1071'den bu zaman kadar bayrağı, devleti, milleti ve vatanı uğruna şehit düşmeyi şeref bildi." dedi.



AK Parti Turgutlu İlçe Danışma Meclisi, Urganlı Mahallesi Düğün Salonu'nda toplandı.



İlçe Başkanı Gedizli, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olan dış güçlerin, terör örgütlerini kullandığını ifade etti.



Bu güçlerin ve içerideki hainlerin, birlik ve beraberliğin bozulması için çaba gösterdiklerini ama milletin bu oyunları bir bir bozduğunu dile getiren Gedizli, şunları kaydetti:



"Dış güçlerin kuklası terör örgütleri bize neden saldırıyor, çünkü iplerini tutan patronları Türkiye'nin büyümesinden rahatsız oluyorlar. Buna çanak tutan içerideki hainler de darbe girişiminde bulunuyor fakat bu millet darbecilerin planlarını boşa çıkardı. Çünkü bu millet 1071'den bu zaman kadar bayrağı, devleti, milleti ve vatanı uğruna şehit düşmeyi şeref bildi. Bu millet bayrak inmesin, ezan susmasın diye ölüme yürüyen Ömer Halisdemir gibi mermilere koşturan Fethi Sekin gibi asil ve yürekli bir millettir. Vakti geldiği zaman Seyit Onbaşı, yeri geldiği zaman Ömer Halisdemir, yeri geldiği zaman da Fethi Sekin oluyor. İsimler değişiyor ama bu milletin cesareti hiç değişmiyor. Ülkemizi, birliğimizi ve kardeşliğimizi asla bozamayacaklar."