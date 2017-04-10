AK Parti Trabzon Milletvekillerini Günnar ve Cora Referandum Çalışmalarını Sürdürdü

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve Salih Cora, referandum çalışmalarını sürdürdü.



AK Parti Trabzon Milletvekili Dr. Adnan Günnar, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum öncesinde Ortahisar ilçesinde vatandaşları ziyaret etti. İlçenin Kahramanmaraş ve Kunduracılar Caddesi'ndeki vatandaşlara yeni sistemle ilgili bilgiler veren Günnar, yeni sistemin en büyük avantajının ülkede bir daha koalisyon olmaması olduğunu söyledi.



Günnar, yeni hükümet sistemi ile birlikte Türkiye'de bir uyumun ortaya çıkacağına vurgu yaparak, halka hizmeti en iyi kim yapıyorsa, başkanlığa seçileceğini söyledi. Günnar, "Yürütmede bir Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı 1982 anayasasının tanımıyla yürütmenin sorumsuz başı olmaktan çıkacak. Yetkileri var ama beraberinde de sorumluluğu olacak. Yok öyle. Cumhurbaşkanı, 1982 anayasasına göre vatana ihanet suçu dışında yargılanamaz üstelik ceza kanunumuzda bu suçun tarifi bile yok. Darbe anayasası ile yetkilendirilmiş bir Cumhurbaşkanı yazıldığı dönem itibarı ile ele alındığında yetkilerinin neden bu kadar gereksiz yere fazla olduğunu anlamak daha kolay. Darbeci zihniyet ve onun kalemleri elbette kendilerini ve geleceklerini teminat altına alacak bir anayasa yazacaklardı. Yoksa o anayasanın içinde millet olsaydı bu mevcut sistemde öldükten sonra mı yargılanırdı? Gencecik fidanlarımızı bir sağdan bir soldan diyerek astılar. İşte bu yüzden hiçbir şekilde yetkili ve hayatta iken yargılanamadılar. Geciken adalet, adalet olmaz. Adaleti tesis edemeyenler toplumsal huzuru ve sosyal barışı sağlayamazlar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ise, Cumhurbaşkanı herhangi bir suç işlerse yargılanabiliyor" dedi.



Milletvekili Cora: "Bu sistemde niyet; millete teslimiyet"



AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin devletle milleti bütünleştireceğini ifade ederek, devletle millet arasındaki vesayet organları içinse bir tarihi son niteliğinde olduğunu söyledi.



16 Nisan'daki referandum çalışmalarını sürdüren Milletvekili Cora, "Mevcut parlamenter sistemde milletin seçtiği kişiler öyle veya böyle vesayet makamlarınca kuşatılmakta ya yok olmakta ya da vesayete teslim olmaktadır. Bu yönde siyasi tarihimizde birçok örnek vardır. Bir baktınız ki yargı ile bir baktınız ki askerle bir baktınız ki bürokrasi ile manşetlerle dönemin siyasi iktidarları bu güçlere teslim oldular ve milletten uzaklaştılar" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin tapusu millete ait olması gerekirken yıllarca bu statükocu, üsten bakan jakoben anlayışça teslim alındı" diyen Cora, "Adeta bu tapu üzerinde haksız yere oluşturdukları şerhlerle hacizlerle katakullilerle hissedar oldular. Hak sahibi olduklarını iddia ediyorlar. AK Parti bu vesayet organlarına teslim olmadı, onlar tarafından da teslim alınamadı. Onlarla mücadele etti. Şimdi bu mücadelenin kurumsallaşması ve bir anayasal statüye yerleşmesi gerekiyor. Onun için bu referandum çok önemlidir" ifadelerini kullandı. - TRABZON