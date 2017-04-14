AK Parti Trabzon Milletvekilleri Cora ve Günnar Referandum Çalışmalarını Sürdürüyor

Pazar günü yapılacak referandum öncesinde AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Adnan Günnar, anayasa değişikliğiyle ilgili kafalarda oluşan sorulara açıklık getirmeye devam ediyor.



Zaman zaman karşılaştığı sorulardan biri olan Milletvekili sayısının arttırılması konusuna açıklık getiren Milletvekili Cora, milletvekili sayısının artırılmasının parlamentonun güçlenmesi anlamına gelmediğini söyledi. Cora "Bu temsilde adaletle ilgili bir durumdur. Nüfus arttı. Nüfusumuz 57 milyon iken SHP-DYP döneminde Milletvekili sayısı 450 den 550 ye çıkarıldı. Nüfusumuz şimdi 83 milyon oldu. Ayrıca yurtdışında ki 3 milyon seçmene seçme hakkı verildi. Bu sayı bir Büyükşehir yapıyor. Onlarında Meclis'te temsil hakkı vardır. Yurtdışında ki seçmen oy verecek ama temsilcisi olmayacak. Bu adalet mi? Oralarda da seçim bölgesi oluşacak. Dolayısı ile şehirlerde ki vekil sayısı düşüyor, düşmemesi için getirilen bir düzenlemedir" ifadelerini kullandı.



Referandum için artık geriye sayımın başladığına dikkat çeken AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, referandum çalışmalarının yanı sıra, sonuçları konusunda bir değerlendirme yaptı. Öncelikli olarak oy kullanma hakkı olan herkesin mutlaka sandığa gitmesi gerektiğinin altını çizen Cora "Milletimizin vereceği karara saygı duyuyoruz.Hayır oyu da evet oyu da değerlidir. Önemli olan sandığa gitmek ve tercihte bulunarak demokratik meşruiyete katkı sunmaktır. herkes sandığa gitmelidir.Sandık demokrasinin kalesidir.Milletin kararı başımızın üstündedir.Bizim milletimizin terazisi hassastır. Mutlaka doğruda buluşacaktır.Milletvekili arkadaşlarımız, Belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla 16 nisan itibarı ile Trabzon'da gitmediğimiz ilçe, belde ve köy kalmayacak.Bıkmadan usanmadan halkımıza yeni hükümet modelini anlatmaya çalıştık. Halkımızın genelinden o pozitif enerjiyi aldığıma inanıyor ve referandum çalışmalarında yaptığım gözleme güveniyorum. Türkiye yüzde 58-63, Trabzon ise yüzde 75-80 arası 'Evet' olur" dedi.



"Asla telafisinin olmayacağı bir sürecin arefesindeyiz"



AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar da pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı halk oylaması süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, yeni sistemde tüm siyasi parti liderlerinin iktidara talip olacağına vurgu yaparak pazar günü yapılacak olan referandum da çocuğunu ve partisini seven herkesin, geçmişte kendi yaşadıkları sıkıntıları çocuklarının yaşamaması için 'Evet' demesi gerektiğini ifade etti. Günnar "Bütün Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da halkımızın büyük çoğunluğu 'Evet' diyor. Kendileri ile yaptığımız sohbetlerde, bu anayasa metinlerini kıyasladığımızda halkımız ile karşılıklı olarak soru cevap şeklinde kendileri ile münazara ettiğimde 'Evet' vereceklerin oranının oldukça fazla oranda olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Demek ki milletvekili olarak tamamen kendi özgüvenimle bana verilmiş olan emanetin sorumluluğunun bilinciyle millet adına verdiğim kararda yanılmadığımı görüyorum. Yaklaşık iki aydır referandum süreci için sahadayız. Bizler neden 'Evet' dediğimizi hem insanımızın gözünün içine bakarak, dokunarak ve hissederek hem de kıyaslayıcı bir broşür sunarak ne yapmak istediğimizi ve projelerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda okuduklarında kafalarının takıldığı bir nokta olursa günün hangi saati olursa olsun bizleri arayabilecekleri telefon numaramızı da bırakarak sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çıkabilecek evet sonrası ülkemizi ve milletimizi bekleyecek güzelliklerin neler olabileceğini kimlerin sevinebileceğini bizlerden çok şey bekleyen Orta Asya, Balkanlar, Afrika, Ortadoğu ve mazlum milletlerin pozitif yönde etkileneceğini dilimiz döndüğünce anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.



'Hayır' cephesine eleştirilerde bulunan Günnar "Ellerinde bir broşür ile geleceğe dair ne yapmak istediklerini kampanyalarında görebildiniz mi ve ya duyabildiniz mi? Sadece nefret içerikli söylemler ile insanımızın kafasını alakasız yalanlar ile karıştırmayı amaçlayan hamasi söylemler. AK Parti iktidarlarının 15 yıllık icraatlarını şimdiye kadar sürekli eleştirenler şimdi neden referandum arifesinde övmeye başladılar. Neymiş mevcut sistemde ne istemiş isek yapmışız bu sistemin hiçbir eksiği yokmuş gayette başarılı işler yapmışız. İyi de siz geç kaldınız Milletimiz işi yoluna koydu. Sizin bu aldatmacalarınıza milletimizin karnı tok. Diyelim ki 'hayır' çıktı ki Allah korusun, Kandil, Brüksel, HDP ve CHP ortaklaşa 16 Nisan akşamı havai fişekler atarak kutlarlar. Bizler vatanseverler ve bütün mazlum milletler buğulu gözlerle olabilecekleri izlerken, geleceğe hangi duygular içinde bakabileceğini tahmin edebilmek zor olmasa gerek. 16 Nisan niçin çok mühimdir. Asla telafisinin olmayacağı bir sürecin arefesindeyiz" şeklinde konuştu. - TRABZON