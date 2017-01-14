AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, TBMM 'de önceki akşam yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta önceki akşam TBMM yaşanan olaylarla ilgili olarak Genel Kurul'da bir konuşma yaptı. Milletvekili Balta yaptığı konuşmada "Gazi Meclis'te akşam yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Aldığım İslami terbiye, yüce Meclis altında ettiğim yemin, aile terbiyem ve teşkilat terbiyem gereği özellikle insanlara asla iftira atmadım ve asla da yalan konuşmadım. Önceki akşam gelişen bu talihsiz olayda, bacağımı Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin ısırdığı kesindir. Ancak o esnada milletvekili Eren Erdem önümüzde değildi. Bacağımı ısıran kesinlikle Eren Erdem değildir. Ayrıca bu tatsız olayla Genel Başkan Yardımcımız Fatih Şahin'in burnu kırılmıştır. Grup başkan vekilleri saygın ve güvenilirdir, bizim arkadaşımıza, Genel Başkan Yardımcımıza sinsice arkadan yumruk atan özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilini kınıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili bizim gözümüzde güvenilirliğini ve saygınlığını yitirmiştir" dedi.
Konuşmasının devamında Cumhuriyet Partisi Eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı da eleştiren Muhammet Balta "Sayın Deniz Baykal, 37 ve 42'nci hükümetlerde rahmetli babacığım tuz ve benzin kuyruklarında coplanmıştı. Siz de o zamanlar bakandınız. Sizin ne kadar demokrasiye bağlı olduğunuzu biliyoruz ve siz bizim oyumuza ipotek koyamazsınız. Biz cumhurbaşkanlığı konusunda milletin iradesini buraya yansıtıyoruz. Milli irade ne derse oyumuzun rengini de burada kullanacağız. Ben sizi de kınıyorum" dedi. - ANKARA
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta TBMM Genel Kurulu'nda Konuştu
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, TBMM ‘de önceki akşam yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, TBMM 'de önceki akşam yaşanan olaylardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi.