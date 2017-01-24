AK Parti Trabzon Milletvekili Günnar'ın Acı Günü

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kayınpederi Hacı Ahmet Çolak (87), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Trabzon Hatuncuk Hatun Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrüçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta ve çok sayıda seveni katıldı. Çolak'ın cenazesi daha sonra Akçaabat ilçesine bağlı Salacık Mahallesi'ndeki Yeniköy mevkiinde aile mezarlığında toprağa verildi. - TRABZON