AK Parti Trabzon Milletvekili Günnar Açıklaması

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Akçaabat i·lçesini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.



Esnafla bir süre sohbet eden Günnar, burada yaptığı konuşmada, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"nin, esnafa can suyu olduğunu söyledi.



Günnar, AK Parti hükümetin esnafa güzel bir jest yaptığını belirterek, iktidarın, esnafa destek amacı ile verdiği bu kredinin esnafı memnun ettiğini ifade etti.



Verilecek kredinin geri ödeme konusunda da avantajlar sağladığını dile getiren Günnar, "Bilindiği gibi KOBİ'lere ilk yılı ödemesiz, 3 yıl vadeli, 50 bin liraya kadar faizsiz kredi verilecek. Bu krediler esnafımızı heyecanlandırdı. Bu kredilerle piyasaya girecek sıcak para, esnaflarımıza rahat nefes aldıracak. Hükümetimizin esnafa verdiği kredi imkanı, can suyu oldu." ifadelerini kullandı.





Vatandaşların da sorun ve isteklerini dinleyen Günnar, vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.



Günnar, vatandaşlardan gelen terör ve başkanlık sistemi ile ilgili sorular üzerine ise şunları söyledi:



"Teröristlerin sonunu getirmek için devletimiz tüm birimleriyle kararlılıkla mücadele ediyor. İnşallah en kısa zaman içerisinde terörü sona erdireceğiz. Dört koldan sarılmaya çalışılan Türkiye'nin kurtuluşunun tek yolu aynen Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi seferberlik halinde kararlılıkla PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerini bitirmektir."



Ziyaretin ardından Günnar, AK Parti Akçaabat İlçe Teşkilatının haftalık yönetim kurulu toplantısına katıldı.