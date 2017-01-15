AK Parti Trabzon İl Başkanı Revi Açıklaması

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, CHP Trabzon İl Başkanı Turgay Güngör'ün, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'na yönelik eleştirilerine ilişkin, "CHP İl Başkanı Güngör'e sözde anketleri değil de şehrimizin gerçeklerini baz alarak siyaset yapmasını tavsiye ediyoruz" ifadesini kullandı.



Revi, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin siyasette malzeme üretemediği için anket şirketleri üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını ileri sürdü.



CHP İl Başkanı Güngör'ün, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu'na yönelik eleştirilerine temel oluşturan açılışmayı yapan şirketin seçimlerde hatalı tahminlerde bulunduğunu savunan Revi, şu ifadeleri kullandı:



"Aynı firma 30 Mart 2014 yerel seçimler öncesinde 12 Mart tarihli yaptığı ankette AK Parti'nin adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun oyunu yüzde 40.5 gösterirken CHP'nin adayını yüzde 43,2 göstermiştir. MHP adayını da yüzde 9,8 olarak belirtmiştir. Oysaki seçimde AK Parti'nin adayı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu yüzde 59,5 oy almış, CHP ise yüzde 24'lerde kalmıştır. Gezicinin anketine göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni CHP kazanıyor görünüyordu ama AK Parti, CHP'nin üç katına yakın bir oyla seçimi kazanmış ve Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, belediye başkanlığı makamına gelmiştir. Anket tahminiyle sonuçlar arasında bu kadar farklar olan bir şirketin açıklamasını dikkate alıp basına açıklama yapan Sayın İl Başkanının ne derece realiteye uygun davrandığını halkımızla paylaşıyoruz. CHP İl Başkanı Güngör'e sözde anketleri değil de şehrimizin gerçeklerini baz alarak siyaset yapmasını tavsiye ediyoruz."



Revi, Trabzon'un hem devlet kurumlarının hem de büyükşehir ve ilçe belediyelerinin çalışmalarıyla en yaşanılabilir şehir konumuna kadar yükseldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Trabzonumuz başta belediyecilik olmak üzere tüm alanlarda dev çalışmalarının yapıldığı bir şehirdir. Büyükşehir belediyemizin kuruluşundan bugüne kadar daha üç yıl dolmamasına rağmen sadece 2016 yılında 500 kilometrenin üzerinde asfalt ve beton yol çalışması yapılmış, su ve kanalizasyon gibi altyapı çalışmalarında destan yazılmıştır. Şehrimizde çok sayıda vizyon proje büyükşehir belediyemiz tarafından hayta geçirilmektedir. CHP İl Başkanı Güngör, Gülcemal Projesi'ni, Trabzon Botanik'i, Zağnos-Tabakane-Çömlekçi- Ayasofya Kentsel Dönüşüm Projeleri'ni, Türkiye'nin tek hattaki en uzun yürüyüş yolunu, Erdoğdu Yolu'nun bitirildiğini, Kanuni Bulvarı'nın hızla devam ettiğini, Akyazı Projesi'nin tamamlandığını ve kendisinin de torunlarıyla gittiği EYOF Olimpiyat Parkı'nı göremiyor mu? Türkiye'nin en büyük sokak hayvanları bakım merkezini, Trabzon Kent Konağı'nı, şehir müzesini, Erdoğdu Gençlik Merkezi'ni, Üniversite Mahallesi spor temalı parkını, Oyuncakistan'ı göremiyor mu? Eğer göremiyorsa veya duymuyorsa bu şehirde yaşamıyor demektir."



CHP Trabzon İl Başkanı Turgay Güngör, Gezici Araştırma Merkezi'nin 2016'da Türkiye'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanlarını araştırmasına dayanarak, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun, şehir için tam bir hayal kırıklığı olduğunu söylemişti.