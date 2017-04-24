AK Parti Teşkilatından MHP Yönetimine Ziyaret

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve il yönetimi, MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Karagöz'ü ziyaret etti.



AK Parti İl Başkanı Yurdunuseven, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğinde halk oylamasında "evet" oyu çıkmasındaki katkılarından dolayı MHP İl Başkanı Karagöz ve yönetimine teşekkür ziyaretinde bulundu.



Türkiye genelinde aldığı yüzde 51,4 oyla kabul edilen anayasa değişikliklerinin, Afyonkarahisar'da yüzde 65,5 "evet" oyu aldığını belirten Yurdunuseven, "Başta genel başkanları olmak üzere, Afyonkarahisar örgütüne çok teşekkür ediyoruz." dedi.



MHP İl Başkanı Karagöz ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, şunları söyledi:



"Allah bu birlikteliği ve hoşgörüyü bozdurmasın. Önümüzdeki süreçte bu anayasadan kaynaklanan değişiklikleri de el birliğiyle yaparız. Milli birlik ve beraberliği mutlaka korumak lazım. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Afyonkarahisar'da bu iyi bir netice verdi. Biz bundan fazlasıyla memnunuz. Ülke genelinde de sonuçları halkın verdiği bir mesaj olarak algılıyoruz."