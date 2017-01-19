AK Parti Teşkilatından İl Müftüsüne Ziyaret

AK Parti Teşkilatı Kırşehir'de görevine yeni başlayan İl Müftüsü Osman Arslan'ı makamında ziyaret etti.



İl Başkanı Mustafa Kendirli ve AK Parti Koordinatörü Berat Bıçakçı tarafından yapılan ziyarette Türkiye gündemi ile yerel gündem konuşuldu.



Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan İl Başkanı Kendirli, İslam dininin gerçek manası ile yaşanmasının toplumda önemli olduğunu söyledi.



İl Başkanı Kendirli yaptıkları nezaket ziyaretin de müftülük çalışmaları hakkında bilgiler aldıktan sonra yeni görevinde İl Müftüsü Osman Arslan'a başarılar diledi.



Öte yandan Kırşehir'de yeni faaliyetlerine başlayan Aksaraylılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği de AK Parti Teşkilatı tarafından ziyaret edildi. - KIRŞEHİR