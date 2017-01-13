AK Parti Teşkilatı TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'a Sahip Çıktı

AK Parti Adıyaman Teşkilatı, TBMM Başkanvekili ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a sahip çıktı.



Ulusal bir gazetesinin sürmanşetten, Ahmet Aydı ile ilgili "FETO ile tanışan hapiste, tanıştıran ise mecliste' başlığı ile verilen habere tepki gösterildi.



AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında yapılan basın açıklamasında gazeteye haberinden dolayı tepki gösterildi.



AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez'in yaptığı basın açıklamasına Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve teşkilat mensupları katıldı.



AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"TBMM Başkanvekilimiz, Adıyamanımızın medarı iftarı, hizmet ve gönül adamı Milletvekilimiz Sayın Ahmet Aydın ile ilgili manşetine taşıdığı iftara dolu haberini AK Parti Adıyaman Teşkilatı olarak buradan sizlerin huzurunda kınıyoruz.



Partimizin kuruluşundan bugüne kadar her kademede görev yapan Milletvekilimiz Sayın Ahmet Aydın için yapılan çirkef dolu karalama kampanyasında biz AK Parti teşkilatı olarak halkımızın, partimizin, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın ve TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın'ın yanındayız.



Bezirganlık, sahtekarlık, iftira ve yalan üstüne kurulu olan saltanatların çökeceğini anlayınca millete efendilik, millete sahiplik yapmaya kalkanların temelleri bir bir sarsılınca akılla, fikirle, siyasetle, haya ve terbiye ile baş edemeyeceklerini anlayınca, egemenlik haklarının, gerçek sahibi olan milletin eline geçeceğini anlayınca, demek ki gün bugünmüş.



Adına köşe yazısı denen yazılarla, gazete sütunlarında iftara ve yalan tellallığın yapılarak, ne hikmetse yapılan bu tellallığın Ahmet Aydın'ın TBMM'de Anayasa görüşmelerinde TBMM Başkanvekilliği yaptığı günlere denk getirilmesi, köşe yalanlarında dile getirilen kurgu, kompozisyonu tamamen genel kurul tutumuna dayandırılması, alt beyinleri zehirlenmiş, küflenmiş, hırs ve ihtiraslarla kirlenmişlerin ne melun ne sinsi ne alçak bir oyundur.



Özelde Adıyaman, genelde Türkiye'ye yapmış olduğu hizmetleri hazmedemeyen cenahlara inat biz TBMM Başkan Vekilimiz Sn. Ahmet Aydın'ın sonuna kadar arkasındayız ve arkasında durmaya devam edeceğiz.



Bu duygularla basın açıklamamıza teşrif eden siz değerli arkadaşlara teşekkür eder saygılar sunarım." - ADIYAMAN