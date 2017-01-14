AK Parti Tepebaşı Danışma Meclisi

AK Parti Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Danışma Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.



AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre toplantı, Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil Gıcır başkanlığında yapıldı.



Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, gençlere olan güvenlerinin tam olduğunu belirterek, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin mimarları ve uygulayıcılarının gençler olacağını vurguladı.



AK Parti Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gıcır ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman yanında olduklarını belirterek, "Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları yaklaşan referanduma şimdiden hazır." dedi.