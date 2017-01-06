AK Parti Tepebaşı Belediyesi Meclisi Grubu Toplandı

AK Parti Tepebaşı Belediye Meclis Grup Toplantısı, Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca'nın başkanlığında gerçekleştirildi.



Toplantıda, meclis üyeleriyle gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Tepebaşı Belediye Meclisi'nde, yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, belediye meclis üyeleri, üye oldukları komisyonlardaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. AK Parti Tepebaşı Belediye Meclis grubu, yapılacak ve yapılması planlan projeler hakkında istişarede bulundu. - ESKİŞEHİR