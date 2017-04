AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Devletin içindeki vesayet odaklarının vatandaş adına tamamen tasfiye edilmesi ve gelecek için tedbir alınması bir mecburiyet haline gelmişti. 16 Nisan'da milletle birlikte bu tedbiri aldık, almaya da devam edeceğiz." dedi.



Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, gelinen noktada yoğun bir çalışma programının kendilerini beklediğini söyledi.



Anayasa değişikliği ile beraber yeni döneme kadar TBMM İçtüzüğü değişikliği, mevcut kanunların cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirilmesi gibi önemli çalışmaları seçimler öncesinde mutlaka bütün parti gruplarının istişaresiyle tamamlamayı düşündüklerini ifade eden Yıldırım, yeni dönemde millete söz verdikleri her konuda gerekli adımları atacaklarını dile getirdi.



Millete en iyi şekilde hizmet etmenin ve Türkiye'yi geleceğe taşımanın birinci derecede öncelikleri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:



"Türkiye'yi insan hak ve özgürlüklerinde sadakatle bağlı, insan onurunu korumayı esas alan en ileri demokrasiler seviyesine taşıyacağız. Halk oylaması sonrası buradan yaptığımız ilk grup toplantısında ilan ediyorum; istisnasız bütün vatandaşlarımızın hukukunu korumak, savunmak, siyasetimizin esası olmaya devam edecek. Evrensel değerlerin korunması, bütün vatandaşların, bütün canlıların, bütün inanç ve düşüncelerin hukukunun korunması en büyük meselemiz ve önceliğimiz olacak. Bir tek vatandaşımızın dahi kalbinin kırılmasına rıza göstermeyeceğiz. Allah'ın izniyle kibir nefislerimizi rehin almayacak. Kapalı kapılar ardında değil hep milletimizin içinde olacağız. Şeffaf ve berrak bir yönetim anlayışıyla vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."



"Vesayet artıklarını milletin demokrasisinin başına bela olmaktan çıkaracağız"



Yıldırım, ayrımcılığın her türlüsünü reddedeceklerini, eleştiriye her daim açık olacaklarını söyledi.



Herkese düşen görevin aşkla, şevkle milletin emanetine sahip çıkmak olduğunun altını çizen Yıldırım, 'Bu dava, birliğin ve bütünlüğün davasıdır. Bu mesele sen, ben meselesi değil memleket meselesidir." dedi.



Dünyanın gözünün Türkiye'nin üzerinde olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğini belirten Yıldırım, sadece Türk vatandaşlarının değil, mahsun ve mağdur tüm insanlığın meselelerini kendilerine dert edindiklerini ifade etti.



Bütün insanlık için adalet ve barış istediklerini ve bunun mücadelesini verdiklerinin altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bu felsefeyi taşıyan partimiz, evrensel siyasetin markası haline gelmiştir. Bu evrensel markanın sadece vatandaşlarımız için değil bütün bölge ve insanlık için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. İnsan ve vatandaş odaklı siyasetimizin aslı ve özeti insan onurunu yüceltmek, vatandaşlarımız hak ve hukukunu muhafaza etmektir. Siyasetimizin esası demokrasimizi güçlendirmek, hukuk düzenini daha muhkem hale getirmektir. 15 yılda sessiz devrimler yaptık, devlet ile vatandaş arasındaki ihtilaf alanlarını büyük ölçüde azalttık. Bütün bunlara rağmen 15 Temmuz ihanetine maruz kaldık ve milli iradeyi hakim kılmak için böyle bir karar almak mecburiyetindeydik. Devletin içindeki vesayet odaklarının vatandaş adına tamamen tasfiye edilmesi ve gelecek için tedbir alınması bir mecburiyet haline gelmişti. 16 Nisan'da milletle birlikte bu tedbiri aldık, almaya da devam edeceğiz. Vesayet artıklarını milletin demokrasisinin başına bela olmaktan çıkaracağız."



Başbakan Binali Yıldırım, referandum sürecinde yoğun bir kampanya dönemi geçirdiklerini, o heyecanlı günlerde sözlerinin bazen maksadını aşmış olabileceğini belirtti.



-"Kırgınlıkları bir kenara bırakma zamanı..."



Evet'i savunanların da 'Hayır' diyenlerin de zaman zaman birbirlerini incitmiş olabileceğini ifade eden Yıldırım, şimdi incinmeleri, kırgınlıkları bir kenara bırakma, millet için el ele verme ve geleceği inşa etme zamanı olduğunu söyledi.



Baştan beri söyledikleri 50 artı birin, meşruiyet, milli iradenin tecellisi olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Sonunda da milletimiz fikrini söylemiş ve tercihini yüzde 51,4 oran ile 'evet'den yana kullanmıştır. Seçmen son sözünü söylemiştir. Şimdi her zamankinden fazla kardeşlik günüdür. Unutmayalım biz biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz. Bütün farklılıklarımızla birlikte bir bütününüz. Türkiye, tarihin, coğrafyanın, ortak kültürün kardeş kılındığı büyük bir ailedir. Biz bu ailenin içine fitne sokmaya çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin." diye konuştu.



"Bundan sonra ekonomimiz daha da güç kazanacak"



Yıldırım, iktidar partisi olarak bu demokratik vakarı özenle koruyacaklarından tüm vatandaşların emin olmasını istedi.



Bu noktada muhalefet partileri ve bütün muhalif kesime bir çağrıda bulunan Yıldırım, "Tartışmalar, sert söylemler, seçim kampanlarının belki bir nebze tuzu biberi oldu ama millet kararını verdi, oylama yapıldı ve sonuç belli oldu. Bundan sonra hepimize düşen görev, enerjimizi ülkemizin daha güzel, daha güçlü, daha istikrarlı olması için çalışmaktır. Bundan sonra ekonomimiz daha da güç kazanacak, refah toplumu bütün fertlerimiz tarafından hissedilecektir. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ekonomileri arasına taşımak için gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.



Yıldırım, sanayicinin, ihracatçının işçinin, memurun, emeklinin, esnafın gözü kulağı olacaklarını, onların hakkını ve hukukunu gözeteceklerini dile getirdi.



Türkiye'de istikrarın referandum oylamasıyla bir kez daha teyit edildiğini ifade eden Yıldırım, yerli ve yabancı yatırımcı için Türkiye'nin bundan böyle daha cazip hale geldiğini kaydetti.



"(Bir elin nesi var, iki elin sesi var) diyeceğiz"



Yıldırım, AK Parti'nin, hakkaniyetin, aklıselimin ve milletin sesi olmaya devam edeceğini belirterek, "Sorumluluğumuz, yükümüz daha da artmıştır. Ama bu yükü taşımak bizim için en büyük onurdur." diye konuştu.



Başbakan Yılıdırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Siyaseti dürüstlükle, samimiyetle, mutlaka hakkaniyetle sürdürmek bizim millete olan sözümüzdür. Millet olarak geleceğe alnı ak, başı dik olarak yürüyeceğiz. Ülkemizin yararına en küçük bir fikri olan, bir sözü olana mutlaka kulak vereceğiz. Eskisinden daha çok 'Bir elin nesi var, iki elin sesi var' diyeceğiz. Meclis çatısı altında, dışarıdaki sivil siyaset kurumlarıyla da her zaman iletişime açık olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun, bizi milletimize mahçup etmesin. Allah'a emanet olun. Sağolun, varolun."



AK Parti Genel Başkanı Yıldırım, halk oylaması nedeniyle çalışmalara ara verilen Mecliste, 35 gün sonra ilk grup toplantısını yaptı.



Başbakan Yıldırım, grup toplantısına girdikten sonra, ön sırada bulunan milletvekilleri ile tek tek tokalaştı. Milletvekilleri, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği sözlerini ayakta alkışladı.



