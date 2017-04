AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasının ardından, yürürlüğe girecek konulara ilişkin, "Hemen yürürlüğe girecek olan diğer bir husus da Cumhurbaşkanımızın, kurucusu olduğu AK Parti ile ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel Başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız." dedi.



Başbakan Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, anayasa değişikliği halk oylaması kampanya sürecinde, her fırsatta milletle buluştuğunu, hasret giderdiğini, her gittikleri yerde vatandaşların, kendilerini bağrına bastığını belirtti.



AK Parti teşkilatına ve kampanya sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, "AK Partimizin bütün kademeleri, il, ilçe teşkilatlarımız, her zaman olduğu gibi kadın ve gençlik kollarımız, canla başla çalışmalarını sürdürdüler. Bütün vatan sathında cadde cadde, sokak sokak, ev ev, dükkan dükkan vatandaşlarımızla bir araya geldik, dertleştik, onları dinledik, meramlarını anlamaya çalıştık. Fedakarca yürütülen bu çalışmaları için bütün yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.



AK Parti teşkilatıyla gurur duyduğunu vurgulayan Yıldırım, 2001 yılından bu yana bütün unvanlardan bağımsız olarak sadece AK Parti'lilik şuuruyla hareket eden yol arkadaşlarına şükranlarını sundu.



"Millet geleceğine karar vermiştir"



AK Parti'nin, halk oylamasında öncülük görevini yerine getirdiğini belirten Yıldırım, şöyle devam etti:



"Bu tarihi yolculukta bizimle birlikte aynı amaç uğrunda çalışan partiler de oldu. Başta MHP Genel Başkanı ve bütün MHP kadrolarına, BBP Genel Başkanı ve teşkilatına, Hüda Par Genel Başkanı ve teşkilatına da halk oylamasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki biz bu değişikliği MHP ile ortak hazırladık. Komisyon ve Meclis görüşmelerinde güzel bir ortak çalışmayı da ortak duruşu da yerine getirdik. Bu halk oylaması, milletin kararına giderken de aynı hedef uğrunda birlikte çalıştık. Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamaya kalkmak abesle iştigaldir. Bu, Sayın Bahçeli'nin de Meclis görüşmelerinde dediği gibi 'Kim kabul dedi, kim ret dedi, bunu mercekle aramakla lazım.' Böyle bir şey olmaz. Bu bir parti seçimi değildir, partiler seçime girmiyor, partiler oy almıyor. Bu, milletin geleceğinin seçimidir. Millet geleceğine karar vermiştir, sistem değişikliğine 'evet' demiştir, olay bitmiştir."



Halk oylamasında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen desteği, teröre karşı mücadelede birlik ve beraberliğin bütünlüğüne verilen anlamlı bir destek olarak gördüğünü aktaran Başbakan Binali Yıldırım, bölgede yaşayan vatandaşlara teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini bildiren Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin önünü açacak bu tarihi değişimi başından beri büyük bir kararlılıkla savundu, milletimizle arasında öteden beri var olan muhabbet köprüsüyle gönülden gönüle seslendi. O milletimize inandı, güvendi, milletimiz de ona inandı, güvendi. Kendilerine şahsım ve partim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.



"Resmi sonuçların açıklanmasıyla süreç başlayacak"



Anayasa değişikliği halk oylamasının ardından bazı maddelerin hemen, bazılarının ise 3 Kasım 2019'da Meclis seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin birlikte yapılacağı seçimden sonra yürürlüğe gireceğini kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:



"Önce yürürlüğe girecek hususlardan biri, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yeniden oluşturulmasıdır. Resmi sonuçların açıklanmasıyla süreç başlayacak ve 40 gün içerisinde tamamlanmış olacaktır. Diğer bir konu da yargıda birliğin sağlanmasıdır. Askeri yargı tamamen sona erdirilecek, yargıda birlik sağlanmış olacak. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı bir kez daha teyit edilmiş olacaktır. Ayrıca hemen yürürlüğe girecek olan diğer bir husus da Cumhurbaşkanımızın, kurucusu olduğu AK Parti ile ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Dolayısıyla resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız."



(Sürecek)