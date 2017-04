AK Parti TBMM Grup Toplantısı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Şaibe söylentileri yayarak halk oylaması sonucuna gölge düşürmeye çalışmak beyhudedir, boştur. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş bitmiştir. Buna anamuhalefet partisi başta olmak üzere herkesin, her kesimin saygı duyması gerekmektedir." dedi.



Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Konuşmasının başında 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının ardından ilk kez gerçekleştirilen grup toplantısının ve bundan sonraki TBMM çalışmalarının hayırlara vesile olmasını dileyen Yıldırım, Türkiye demokrasisinin halk oylamasıyla bir olgunluk sınavını ortaya koyduğunu ve bunu bütün dünyanını gördüğünü söyledi.



Vatandaşların 81 ilde barış içinde huzurla, yüzde 85'i aşan yüksek bir katılımla sandıklara giderek, oylarını kullandığını dile getiren Yıldırım, demokrasiye sahip çıkan yurt içindeki ve yurt dışındaki vatandaşlara şükranlarını sundu.



Yıldırım, 16 Nisan'daki halk oylamasının milletin demokrasiye sarsılmaz inancını gösterdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Pazar günü ilk kez sandık başına giden 1 milyon 269 bin genç kardeşimizi özellikle tebrik ediyorum. Tam bir demokratik olgunlukla gerçekleştirdiğimiz bu halk oylamasıyla siyasi tarihimizde yeni bir sayfa açılmıştır. Bu yeni sayfanın ülkemize, milletimize, siyasi hayatımıza çok güzel bir gelecek vaat ettiğine yürekten inanıyorum. Pazar günü, kesin olmayan sonuçlara göre 58 milyon 517 bin 931 kayıtlı seçmenden 49 milyon 794 bin 539'u sandığa giderek oy kullanmıştır. Katılım oranı yüzde 85,09 gibi rekor bir düzeyde olmuştur. Millete sunduğumuz anayasa paketinin milletimizin teveccühüne mazhar olmasından büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Sandıktan çıkan sonuçla Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır. Bu halk oylamasının kaybedeni yoktur."



-"Bugün kendimizi yenileme zamanı"



Sandıktan çıkan sonucun yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurgulayan Yıldırım, sadece "evet" kampanyasına destek 25 milyon 154 bin 257 vatandaşın değil, aynı zamanda tercihi "hayır" yönünde olan 23 milyon 775 bin 294 vatandaşın da kazandığını söyledi.



Yıldırım, demokrasinin güçlenerek halk oylamasından kazançla çıktığını belirterek, "Bu sonuçtan 81,7 ile 'evet' oyu veren Bayburt'ta, yüzde 80,41 'hayır' diyen Tunceli de aynı derecede kazançlı çıkmıştır. Artık bugün yeni bir gün. Bugün kendimizi yenileme zamanı. Mevlana'nın dediği gibi, 'ne kadar söz varsa düne ait, dünde kaldı cancağızım. Şimdi artık yeni şeyler söylemek lazım." şeklinde konuştu.



Siyasetçilerin yüzünü geleceğe dönmesi, yeni şeyler söylemesi gerektiğine işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:



"Bugünden itibaren ülkemiz ve geleceğimiz için sorumluluğumuzun daha da arttığını, çok daha fazla çalışmamız gerektiğini farkındayız. Şaibe söylentileri yayarak halk oylaması sonucuna gölge düşürmeye çalışmak beyhudedir, boştur. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş bitmiştir. Buna anamuhalefet partisi başta olmak üzere herkesin, her kesimin saygı duyması gerekmektedir. Oy oranlarından yola çıkarak milletin sözü üzerine söz söylemek yanlıştır. Evet ve hayırların yakın oranlarda olmasından hareketle vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyeceğiz. Büyük bir uyum içinde hep birlikte geleceğe yürümekten vazgeçmeyeceğiz."



Halk oylamasının demokratik olgunluk içinde gerçekleşmesini sağlayan bütün vatandaşlara şükranlarını sunan Yıldırım, yurt dışındaki seçmenlere de ülkelerinin geleceklerini sahip çıktıkları için teşekkür etti.



"AK Parti kadroları olarak yeni sisteme inandık"



Yıldırım, AK Parti kadroları olarak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine en başından bu yana inandıklarını dile getirerek, anayasa değişikliğinin ülke ve millet için ihtiyaç olduğunu söylediklerini hatırlattı.



"Daima millet, kararımız evet" diyen Yıldırım, kampanyayı da 26 Şubat'ta darbe girişimi sırasında bir destan yazan Kahramankazan'dan başlattıklarını hatırlattı.



Yıldırım, 2 ayda 54 il ziyareti yaptığını ayırca 2 yurt dışı ziyaretinde de vatandaşlarla bir araya geldiğini anlattı. Toplamda 71 miting gerçekleştirdiğini, ülkenin her köşesine gittiğini vurgulayan Yıldırım, bu arada bir yandan da devlet ve memleket işlerini aksatmadıklarını, 14 açılış ve temel atma törenini yaptıklarını aktardı. Yıldırım, çeşitli illerde, sivil toplum örgütlerinin, iş adamlarının ve kanaat önderlerini katıldığı 22 toplantı gerçekleştirdiklerini, Doğu ve Güneydoğu illeri kanaat önderleriyle verimli bir toplantılar yaptıklarını da söyledi.



(Sürecek)