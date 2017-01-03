AK Parti TBMM Grup Toplantısı

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik kararla Afganistan'daki Türk askeri görev gücünün süresinin uzatılmasına ilişkin tezkerenin TBMM Genel Kurulunda bu hafta içinde görüşüleceğini açıkladı.



Yıldırım, AK Parti TBMM Grup toplantısında yaptığı konuşmada, bir yandan terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürdüklerini, diğer yandan da yaşanan insanlık dramına sessiz kalmadıklarını söyledi.



Halep'te 46 bin insanı ölümden kurtardıklarını, sivillerin tahliyesini gerçekleştirdiklerini, ihtiyaçlarını çok kısa sürede temin ettiklerini anlatan Yıldırım, masumların, mazlumların yaralarını sarmak, onların can güvenliklerini temin etmek için elden gelenin yapıldığını belirtti. Sivil toplum örgütlerine teşekkür eden Yıldırım, "Bize iş bırakmadan birçok işi Kızılayımız, AFAD'ımız, sivil toplum örgütleri, durumdan vazife çıkararak yerine getiriyorlar." diye konuştu.



Yıldırım, gerek bölgede gerek dünyada huzurun tesisi için Türkiye olarak ne gerekiyorsa bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini vurguladı.



Suriye'de başlayan akeşkesin kalıcı hale geleceğini ve siyasi müzakerelere dönüşeceğini belirten Yıldırım, "Burada bizim hassasiyetimiz şudur: Bu barış müzakerelerine terör örgütleri asla ve asla dahil olamaz. Bunun dışında Suriye'nin geleceği için mücadele eden, Suriye'nin tekrar huzura, kardeşliğe, barışa erişmesi için elini taşın altına koyan taraflar biraraya gelecek. Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ve BM kararından sonra bütün dünyanın onayladığı kalıcı barışı tesis edecekler." sözlerini kullandı.



"50 senedir konuşuyorsunuz, konuşmakla iş olmuyor"



Başbakan Yıldırım, Anayasa değişikliği ile ilgili görüşlerini de açıkladı.



MHP ile birlikte uzlaştıkları Anayasa değişiklik teklifini AK Parti Grubu olarak Meclise sunduklarını anımsatan Yıldırım, 20 Aralık'ta Anayasa Komisyonunda başlayan teklifin görüşmelerinin 29 Aralık'ta tamamlandığını söyledi. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yani 9 gün boyunca, 600'ün üzerinde milletvekili 100 saat, 18 maddelik değişiklik teklifi üzerinde söz aldı, konuştu. Şimdi diyorlar ki 'Efendim yeterince zaman tanınmadı, fazla konuşulmadı, dolayısıyla ne bu acele'. İnsaf edin, 3 saate yakın konuşan milletvekili var. Ne konuşuyorsun 3 saat? 100 saat konuşmuşsunuz. Zaten 50 senedir konuşuyorsunuz. Konuşmakla iş olmuyor ki. Az konuşacaksın çok iş yapacaksın. Devir, laf üstüne laf koyma devri değil, taş üstüne taş koyma devri.



Anayasa görüşmelerinde AK Parti Grubumuz, MHP Grubu çok demokratik duruş sergiledi. Büyük bir gayretle, yapıcı çalışmalarla teklifin olgunlaşmasına katkı sağladı. Peki CHP ne yaptı? Her zamanki yaptığını yaptı, HDP ile beraber, yapılan değişikliğin rejim değişikliği olduğunda ısrar edip durdu. Sayın Kılıçdaroğlu'na, 'Bu bir rejim değişikliği değildir, bu yönetim sistem değişikliğidir' dedim. Dilimde tüy bitti, anlatamadım. Artık demiyorum, vazgeçtim. Ama şimdi bir şey aklıma geldi. Niye acaba, Sayın Kılıçdaroğlu, 'Bu bir rejim değişikliğidir' diye ısrar ediyor? Düşündüm, düşündüm, haklı olduğuna karar verdim bir ölçüde. Doğru, bu bir rejim değişikliği. Vesayet rejimini değiştiriyoruz. İşte bu bir rejim değişikliği. Artık vesayet yok. Bu vesayet rejimi değişikliğini AK Parti iktidara geldi, başlattı. Artık vesayetin adı, bundan sonra hiçbir şekilde Yüce Mecliste okunmayacak. Vesayet nereden geliyor? Vesayet darbe anayasasından, darbe alışkanlığından geliyor."



"Son vesayet kalıntılarını Anayasa'dan temizliyoruz"



Başbakan Yıldırım, Anayasa'nın 1960'dan beri hep vesayet hükümleri ile teçhiz edildiğini ve milli iradenin hakkının sınırlandığını ifade ederek, "İşte bu Anayasa değişikliği ile son vesayet kalıntılarını da Anayasa'dan temizliyoruz. Milli hakimiyeti tamamen etkin hale getiriyoruz. O anlamda doğru, bir rejim değişikliği var. Onun adı da vesayet rejim değişikliğidir, vesayetin ortadan kaldırılmasıdır." dedi.



Anayasa değişikliği teklifi konusunda kendi aralarında değerlendirme yaptıklarını, milletvekillerinin tavsiyelerini, önerilerini komisyonda dikkate alacaklarını beyan ettiklerini ve bunu da yaptıklarını kaydeden Yıldırım, "Bazı konularda endişeler ifade edildi. Eğer doğru bir şey söyleniyorsa o doğruyu yapmamakta ısrar etmek bize yakışmaz. Nitekim 21 maddelik teklif 18 maddeye düştü. 2 madde beklentiler doğrultusunda değiştirildi, bazı birleştirmeler de gerçekleşti ve Genel Kurula geldi." diye konuştu.



Yıldırım, anayasa değişikliği teklifinde, Genel Kurulda kapsamlı değişiklik öngörmediklerini belirterek, "Böyle bir ihtiyaç yok, doğru da değil. İnşallah bu metin, Genel Kurul sürecinde milletvekillerimiz tarafından vatandaşlarımıza, kamuoyuna anlatılacak, daha fazla anlaşılması sağlanacak ve böylece Genel Kurul sürecini de başarıyla tamamlamış olacağız." değerlendirmesini yaptı.



"AK Parti'nin özelliği o, başlar, bitirir"



Başbakan Yıldırım, Keçiören metrosunun 5 Ocak Perşembe günü açılacağını söyleyerek, "Söz verdik, bu sözümüzü de yerine getiriyoruz." dedi.



Gençlerin Keçiören metrosu için paylaşımda bulunduğunu anımsatan Yıldırım, "İki genç yazışıyor, diyor ki 'Aşkımız Keçiören metrosu gibi olsun, başlasın hiç bitmesin'. Keçiören metrosu bitti, gençler başka slogan bulsun. AK Parti'nin başlayıp bitirmediği iş yok. AK Parti'nin özelliği o. Başlar, bitirir. Yapmayacaksa hiç söz vermez. Ne dedik? Ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız. Söylediklerimizi yapacağız, yapamayacaklarımızı söylemeyeceğiz. Hep böyle olduk, bugüne kadar bu şekilde geldik." ifadesini kullandı.



Yıldırım, 3 Ocak Mersin, 5 Ocak Adana'nın kurtuluş yıl dönümlerini tebrik etti.



Günlerce konuşulan emeklilerin promosyon meselesini sonunda tatlıya bağladıklarını belirten Yıldırım, emeklilerin 300 ile 450 lira arasında bir defalığına mahsus maaşlarına ilaveten promosyon alacaklarını kaydetti.



Başbakan Yıldırım, Meclisin bu haftaki gündeminin yoğun olduğunu, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verilen gensorunun görüşüleceğini, aynı zamanda terör olayları ile ilgili olarak Meclisin bilgilendirileceğini söyledi.



Vatandaşların büyük bölümünü ilgilendiren ekonomik tedbirlerle ilgili tasarının da görüşüleceğini ifade eden Yıldırım, "Bu hafta içerisinde Afganistan'daki görev gücümüzün süresinin uzatılması ile ilgli tezkere ve Olağanüstü Hal'in (OHAL) 3 ay uzatılmasına yönelik kararı da Meclisimiz görüşecek ve karara bağlayacak. Dolayısıyla bu yoğun gündemde arkadaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum." diye konuştu.



Binali Yıldırım, gelecek hafta pazartesi gününden itibaren anayasa değişiklik teklifini TBMM Genel Kurulunda görüşmeye başlayacaklarını belirtti.



Yıldırım'ın konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclisin gündemi hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.



(Bitti)