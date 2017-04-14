AK Parti Sürekli: "Sağlıkçıların Haklarını İyileştirmek Öncelikli Görevimizdir"

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şubesinin düzenlediği toplantıda konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, sağlık çalışanlarının sosyal ve özlük haklarını iyileştirmek, sağlıkta şiddetle mücadele etmenin öncelikli görevleri olduğunu söyledi.



Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şubesinin Konak Polisevinde düzenlendiği toplantıya AK Parti İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli de katıldı. Türkiye'de kaliteli sağlık hizmetinin verildiğini belirten Sürekli, referandum dan sonra sağlık çalışanları ile geniş katılımlı bir toplantı yapacaklarını söyledi. Sürekli: "Bu hizmeti verenler sizlersiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun var olun. Yöneticisinden en alt kademedeki çalışanlarına kadar sağlık çalışanlarının haklarını vermek, sosyal ve özlük hakları ile ilgili iyileştirmek yapmak, sağlıkta şiddet konusunda mücadele etmek bizim öncelikli görevimizdir" dedi.



Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir de, millet olarak 15 Temmuz ve sonrasında demokrasi nöbeti tuttuklarını belirterek, "Asıl nöbet şimdi başlıyor. Memur-Sen Sağlık-Sen ailesi olarak daha çok çalışacağız, daha çok mücadele edeceğiz. Bizi birbirimize düşürmeye düşünenlere inat daha ülkemizin mayası olmaya devam edeceğiz. 16 Nisan referandum u Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren çok önemli bir süreç. Bu süreci yalan yanlış bilgilerle milletimize anlatıyorlar. 'Evet çıkarsa tek adamlık gelecek' diyorlar. İstikrarsız, koaliasyon Türkiyesini hep beraber yaşadık. 16 temmuz dan sonra bunları geride bırakarak daha güçlü ve istikrarlı bir ülke olacağız" diye konuştu. - İZMİR