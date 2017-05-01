AK Parti Sözcüsü Aktay: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Yarın Partimizle İlişkisinin, Üyeliğinin İhya...

AK Parti Sözcüsü Aktay: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yarın partimizle ilişkisinin, üyeliğinin ihya edilmesine dair, bugün Merkez Karar Yönetim Kurulunda yapılan görüşme neticesinde, kurulun bütün üyeleri bu kararı oy birliğiyle onaylamış oldular. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın partimizin genel merkezinde düzenlenecek olan toplantı ile üyeliğinin ihya edileceğini söyleyebiliriz."