AK Parti Sözcüsü Aktay: Genel Merkezde Düzenlenecek Toplantıyla Cumhurbaşkanı'mızın, Üyeliğinin...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Yasin Aktay, AK Parti MKYK toplantısında, olağanüstü kongre tarihinin 21 Mayıs olarak onayladığını açıkladı. Aktay, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, partimizin genel merkezinde düzenlenecek olan toplantıyla üyeliğinin ihya edileceğini söyleyebiliriz. Yarın düzenlenecek törene kurucu üyelerimiz, MKYK üyeleri, milletvekilleri, Merkez Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, MYK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katılacak olan misafirlerle birlikte düzenlenecek bir merasim olacak" dedi.



AK Parti Sözcüsü Aktay, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'ye üyelik sürecine dair bilgi veren Aktay, "Sayın Başbakan'ımızın daha önce yapmış olduğu davete icabeten Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yarın partimizle ilişkisinin, üyeliğinin ihya edilmesine dair bugün MKYK'nın bütün üyeleri bu kararı oy birliğiyle onayladı. Yarın inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın partimizin genel merkezinde düzenlenecek olan toplantıyla üyeliğinin ihya edileceğini söyleyebiliriz. Yarın düzenlenecek törene kurucu üyelerimiz, MKYK üyeleri, milletvekilleri, Merkez Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, MYK üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katılacak olan misafirlerle birlikte düzenlenecek bir merasim olacak" diye konuştu.







"BALKON KONUŞMASI DEĞİL; AMA CUMHURBAŞKANI'MIZIN BİR HİTABINI BEKLİYORUZ"



MKYK toplantısında, 21 Mayıs günü gerçekleştirileceği duyurulan olağanüstü kongreye ilişkin kararın onaylandığını açıklayan Aktay, şunları söyledi: "21 Mayıs'ta üçüncü olağanüstü kongreye gitme kararı alındı. Gerekli hazırlıklar için de düğmeye basıldı. Önümüzdeki 21 Mayıs'ta olağanüstü kongre olacak ve bu kongrede Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, Sayın Başbakan'ımızın davetiyle oluşuyor bu olağanüstü kongre. Bu kongrede de bir seçim yapılması ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, partimizin genel başkanlığa seçilmesini öngörüyoruz. Karar genel başkanımızın çağrısı üzerine alındı. MKYK'nın onayıyla 21 Mayıs günü hem genel başkan seçimi hem MKY ve bütün yönetim kademesinin seçimini içeren bir seçim yapılmış olacak. AK Parti'nin alt kattaki salonunda gerçekleşecek. Bir balkon konuşması değil; ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bir hitabını bekliyoruz"







"YASAL DÜZENLEMELER, MECLİS ÇATISI ALTINDA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİN KONUSU OLACAK"



Anayasa değişikliğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Aktay, "Yeni bir sistemle artık Türkiye, yönetiliyor olacak. Bu sistem içerisinde Başbakanlık, 2019 tarihinden itibaren olmayacak. Yürütmenin kendi içerisinde birleşmiş olacağı bir sistem. Bunun için gerekli olan birtakım başka yasal düzenlemeler, Meclis çatısı altında önümüzdeki günlerin konusu olacak" dedi.







'GÜL' VE 'DAVUTOĞLU' SORUSUNA YANIT: HERKES DAVETLİ



AK Parti Genel Merkezi'nde yarın gerçekleştirilecek törene 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılıp katılmayacağı sorulan AK Parti Sözcüsü Aktay, "Bu kategoriye kim giriyorsa herkes davetli. Kurucular Kurulu üyeleri olarak şahıs olarak herhangi bir kişiye özel bir davet yok. Kurucular Kurulu üyeleri, MKYK üyeleri, milletvekilleri, Merkez Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri yarınki toplantıya davetlidir. Herhangi bir kişiye özel olarak bir davet yok. Bu bir parti toplantısı olmuş olacak" diye yanıt verdi. - Ankara