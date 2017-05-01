AK Parti Sözcüsü Aktay, 21 Mayıs'ta Yapılacak AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde Hem Genel Başkan Hem...
AK Parti Sözcüsü Aktay, 21 Mayıs'ta yapılacak AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde hem genel başkan hem Merkez Karar Yönetim Kurulu hem de partinin bütün yönetim kademesinin seçiminin gerçekleştirileceğini bildirdi.
AK Parti Sözcüsü Aktay, 21 Mayıs'ta yapılacak AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde hem genel başkan hem Merkez Karar Yönetim Kurulu hem de partinin bütün yönetim kademesinin seçiminin gerçekleştirileceğini bildirdi.